Растение, вызывающее сильную аллергию, в последние годы буквально "оккупировало" Кишинев. Для того, чтобы бороться с ним эффективно, муниципальные службы создали электронную карту и начали использовать гербициды.
Муниципальное предприятие Spatii verzi ("Зеленое хозяйство") приступило к обработке городских площадей от амброзии. Как рассказал руководитель подразделения Зеленхоза столичного сектора Чеканы Александр Викол, в этом году принято решение начать работы еще до цветения растения, передает sputnik.md.
Работают по электронной карте
По словам Викола, амброзия сейчас не опасна. Пик ее цветения обычно приходится на конец июня - начало июля. Однако муниципальные службы следят за появлением растения, едва только пробиваются первые ростки.
"Сначала мы вручную составили карту и косили. А в этом году сделали электронную карту. Теперь точно видно, где находятся эти площади, на какой улице. По карте становится понятно, распространяется амброзия или ее количество уменьшается", - пояснил специалист.
Как признаются сотрудники Spatii verzi, косить амброзию малоэффективно. Поэтому сейчас для борьбы с ней используются гербициды. За три недели они уничтожают растение до самого корня. По словам Викола, например, на улице Варница это растение исчезло, несмотря на то, что в прошлом году там было пять больших площадей.
На контроле у мэра Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook отметил, что об идее создания электронной карты говорилось много лет.
"Две недели назад я распорядился создать карту мест в Кишиневе, где растет амброзия, и она уже сделана. Согласно представленной информации, сорняком затронуты все сектора, в центре столицы ее меньше, а общая площадь составляет 200 гектаров, число зон - 122. Распорядился принять меры как можно скорее, чтобы жителям столицы не пришлось страдать от аллергии", - отметил градоначальник.
По его словам, до настоящего времени была проведена обработка химическими растворами на площади 5 гектаров в секторах Чеканы и Ботаника.
Примар выразил надежду, что со временем городским службам удастся искоренить сорняк.
"Экономические агенты и физические лица также должны позаботиться о принадлежащих им участках и удалить на них амброзию, в противном случае они будут наказаны в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Констатирующим органом в этом случае являются полиция, претура сектора и Управление жилищно-коммунального хозяйства", - добавил Чебан. Аллергия, похожая на простуду По данным врачей, половина аллергиков восприимчива к пыльце амброзии. При этом, как рассказала врач-аллерголог Виктория Броковски, порядка 20% населения склонно к аллергическому риниту. Не все из них догадываются о реальном диагнозе, думая, что заболели обычной простудой. Главное отличие аллергии на амброзию от вирусных заболеваний - отсутствие температуры, пояснила Броковски. Врачи советуют соблюдать меры предосторожности в период цветения этого сорняка.
"Лучше ограничить прогулки. Такой аксессуар, как маски, ежегодно становится необходимым для людей-аллергиков. Чтобы защитить глаза, нужны солнечные очки", - отметила врач-аллерголог.
Как пояснила специалист, аллергию на амброзию можно заработать в двух случаях. При прямом контакте с растением на коже могут появиться красные пятна и начаться зуд. А распространение пыльцы в воздухе приводит к тому, что она попадает на слизистую оболочку глаз, носа и в легкие. Поэтому появляются такие симптомы как кашель, чихание, удушье. sputnik.md