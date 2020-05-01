Председатель Партии действия и солидарности в РМ Майя Санду считает, что не так важно найти единого кандидата на президентских выборах этого года.
По ее словам, это связано с тем, что нет никакого риска, что кандидат от правых не пройдет во второй тур выборов.
«Единственное, что нам нужно сделать, – это сотрудничество, которое не нанесло бы вреда кандидату правых сил, который пройдет во второй тур. В этом заключается идея. Сложнее всего будет мобилизовать электорат на второй тур. Это самый правильный путь, и мы придерживаемся такого подхода», – заявила Майя Санду в эфире передачи «Политика Натальи Морарь» на телеканале TV8, передает noi.md.
По ее мнению, правые кандидаты должны провести корректную избирательную кампанию. В то же время партнеры ПДС по блоку ACUM, партия «Платформа достоинства и правды», неоднократно высказывали свое мнение о том, что на следующих президентских выборах правые партии должны выдвинуть единого кандидата.
Ранее сообщалось, Майя Санду дала интервью Дмитрию Гордону - украинскому журналисту. Интервью было посвящено президенту Игорю Додону и его политики, а также международным партнерам и их стремлениям видеть Молдову и Украину процветающими странами.
Говорили и про Приднестровье - Санду выразила надежду, что Украина, поможет решить проблему и будет давить на регион.