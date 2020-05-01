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Майя Санду снова заговорила о президентских выборах

Майя Санду снова заговорила о президентских выборах

Председатель Партии действия и солидарности в РМ Майя Санду считает, что не так важно найти единого кандидата на президентских выборах этого года.

По ее словам, это связано с тем, что нет никакого риска, что кандидат от правых не пройдет во второй тур выборов.

«Единственное, что нам нужно сделать, – это сотрудничество, которое не нанесло бы вреда кандидату правых сил, который пройдет во второй тур. В этом заключается идея. Сложнее всего будет мобилизовать электорат на второй тур. Это самый правильный путь, и мы придерживаемся такого подхода», – заявила Майя Санду в эфире передачи «Политика Натальи Морарь» на телеканале TV8, передает noi.md.

По ее мнению, правые кандидаты должны провести корректную избирательную кампанию. В то же время партнеры ПДС по блоку ACUM, партия «Платформа достоинства и правды», неоднократно высказывали свое мнение о том, что на следующих президентских выборах правые партии должны выдвинуть единого кандидата.

Ранее сообщалось, Майя Санду дала интервью Дмитрию Гордону - украинскому журналисту.
Интервью было посвящено президенту Игорю Додону и его политики, а также международным партнерам и их стремлениям видеть Молдову и Украину процветающими странами.

Говорили и про Приднестровье - Санду выразила надежду, что Украина, поможет решить проблему и будет давить на регион.

С интервью можно ознакомиться на сайте gordonua.com
  • Сегодня, 08:51
  • DTV
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