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В ЕС предупредили, что туристы будут ездить летом по Европе на свой страх и риск

В ЕС предупредили, что туристы будут ездить летом по Европе на свой страх и риск

Туристы, которые планируют в этом году на фоне пандемии коронавируса путешествовать по Европе, должны осознавать сопутствующие риски, заявила в среду телеканалу CNN член Еврокомиссии по транспорту Адина-Иоана Вэлян.

"Никто не может дать 100% гарантии - мы не считаем путешествия безопасными. Это риск, который вы принимаете на себя", - сказала она. При этом член ЕК уточнила, что речь идет как о здоровье путешествующих, так и о возможных финансовых рисках в случае отмены каких-либо мероприятий, передает interfax.ru

По поводу путешествий самолетом или поездом она напомнила, что власти ЕС "принципиально" рекомендуют использовать маски и придерживаться социальной дистанции. В то же время Вэлян признала, что соблюдение правила в поддержании дистанции в 2 м между пассажирами лайнера при их рассадке сделало бы авиаперелеты нерентабельными.

Она добавила, что ЕС при выработке рекомендаций по безопасности путешествий пытается добиться пропорциональности мер и их применимости по всей Европе.

Ранее в среду Еврокомиссия предложила серию рекомендаций, нацеленных на снятие ограничений на поездки и пограничного контроля внутри ЕС. Подготовленные рекомендации включают поэтапный подход, который "начинается со снятия ограничений (на поездки - ИФ) между зонами и членами ЕС с примерно одинаковыми эпидемиологическими ситуациями".

В свою очередь член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что от возобновления работы туристического сектора зависит вся экономика Европы.

По словам еврокомиссара, "вирус еще останется некоторое время с нами", однако все хотят такого туристического сезона, который пройдет при "хорошем здоровье и полной безопасности" туристов.

interfax.ru
  • Сегодня, 09:04
  • DTV
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