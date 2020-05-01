К рабочей дискуссии, организованной в режиме видео-конференции, Президент пригласил руководство Правительства ПМР и Верховного Совета, ряд министров и их заместителей, а также глав государственных администраций городов и районов республики. Совещание продлилось несколько часов. Говорили о положении дел в экономике и перспективах дальнейшего развития ситуации. Основное внимание уделили крупным государственным программам, масштабы которых приходится заметно сокращать в связи с нарушившей производственные, финансово-экономические и бюджетные планы пандемией, передает пресс-служба Президента.
Министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник в своем докладе акцентировал внимание на том факте, что реалии оказались даже хуже ожиданий. В апреле легкая промышленность «просела» по сравнению с данными 2019 года на 40%, машиностроение – на 84%, электротехнический сектор – на 37%. Изначально прогнозировалось падение производства на 5,5%, что привело бы к сокращению бюджетных поступлений на 288 миллионов рублей. Теперь более вероятным представляется снижение до 10% – с соответствующим уменьшением государственных доходов. По прогнозу, озвученному Министром финансов ПМР Татьяной Кировой, выпадающие в целом по году доходы республиканского бюджета могут составить 416 миллионов рублей. Чтобы максимально сократить возросший дефицит бюджета, правительство предложило пересмотреть инвестиционные программы предприятий топливно-энергетического комплекса, приостановить финансирование межтарифной разницы, отложить уплату задолженностей, запланированную на текущий год, заморозить или сократить ряд госпрограмм. Даже с учетом этих мер, не обеспеченным остается часть дефицита бюджета в размере 243 миллиона рублей. На совещании обсуждался вопрос об остановке на некоторое время или частичном сокращении финансирования таких программ, как ремонт и реконструкция тротуаров, строительство парковок и автостоянок, уличное освещение, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям образовательных, культурных, социальных учреждений, приобретение спецтехники и оборудования, модернизация пищеблоков учебных заведений. Урезаны будут траты, связанные с ремонтом дорог. После продолжительной рабочей дискуссии сошлись во мнении, что правительство обозначит для каждого района сумму сокращения по Дорожному фонду, а местное руководство примет решение, каким участкам в этот сложный период будет отдано предпочтение, а с ремонтом каких еще можно повременить.
На совещании отмечалось, что в этом году заметно упал импорт товаров: в марте на 8,6%, в апреле – уже на 30%. Учитывая, что импортная пошлина является основным источником наполнения Фонда капитальных вложений, его истощение ведет за собой необходимость сократить траты по этой социально значимой госпрограмме, то есть, уменьшить объемы запланированных на год работ. Начальник Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Иван Унту рассказал, что правительством уже сформировано предложение по сокращению программы ФКВ-2020 на сумму 79 миллионов рублей. На стадии обсуждения – судьба дополнительной группы объектов, предлагаемых к временному исключению из действующей программы капвложений (что позволит сэкономить еще 65 миллионов рублей). Участники совещания прошлись по обоим спискам. Главы госадминистраций привели свои доводы и аргументы в защиту некоторых объектов. Часть из них сохранил в программе текущего года своим решением Президент. Речь идет о нескольких сельских ФАПах, каменской районной поликлинике, расположенной в селе Выхватинцы Рыбницкого района психиатрической больнице и других объектах медицинского профиля. По требованию Вадима Красносельского, объекты системы здравоохранения не подлежат исключению из ФКВ-2020. Кроме того, Вадим Красносельский настоял на проведении ремонтно-строительных работ в детском саду №26, расположенном в микрорайоне «Северный» города Бендеры, и в СДЮШОР настольного тенниса (Дубоссары). Еще один объект, который частично профинансируют из Фонда капвложений нынешнего года, – спорткомплекс «Юбилейный» в Рыбнице. Осилить полноценный ремонт пока не получится, но текущая кровля должна быть хотя бы точечно отремонтирована, нацелил Президент. Не допустил Глава государства и исключения из перечня первоочередных с точки зрения ремонта объектов здание кадетского корпуса. Среди поручений, данных Президентом в ходе сегодняшнего совещания, значится также полноценная – с соблюдением всех норм и требований – сдача в эксплуатацию корпуса гинекологического стационара по улице Свердлова (Тирасполь). Срок исполнения – два месяца. Говоря о программе капвложений в целом, Вадим Красносельский подчеркнул, что вынужденные сокращения – временная мера. Все планы будут постепенно реализованы. Главная на сегодняшний день задача – справиться с пандемией и не позволить ее последствиям разрушить экономику страны, отметил Президент. Он призвал представителей органов власти консолидировать усилия для поиска оптимальных решений и реализации планов, которые, в силу обстоятельств, приходится корректировать. president.gospmr.org