Dnestr.TV

 
0

Налоговая выявила в Украине более трех тысяч миллионеров

Налоговая выявила в Украине более трех тысяч миллионеров

Декларации об имущественном состоянии и доходах подали более 200 тысяч граждан на общую сумму более 32 млрд гривен.
В Украине по состоянию на 14 мая насчитывается 3150 граждан, доход которых в 2019 году превысил миллион гривен. Об этом со ссылкой на данные деклараций граждан сообщает Государственная налоговая служба Украины, передает korrespondent.net.

"Доходы в сумме более миллиона гривен задекларировали 3150 граждан, которым определяется к уплате 393 млн гривен налога и более 47 млн гривен военного сбора. Самое большое количество лиц, которые получили доход более миллиона гривен и уже подали декларации, традиционно в Киеве – почти 1200 лиц", – говорится в сообщении.

В Харьковской и Днепропетровской области проживают 278 и 270 миллионеров соответственно.

Также указано, что в течение января-апреля декларации об имущественном состоянии и доходах подали более 200 тысяч граждан. Общая сумма задекларированного дохода составила 32,1 млрд гривен.

Напомним, за 2018 год декларации подали 596 тысяч украинцев, которые показали доходов на 94,4 млрд гривен. Это почти на 27 млрд больше, чем годом ранее.
Фото, источник: Корреспондент.net
  • Сегодня, 19:05
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Решение суда
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Решение суда
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна