Декларации об имущественном состоянии и доходах подали более 200 тысяч граждан на общую сумму более 32 млрд гривен. В Украине по состоянию на 14 мая насчитывается 3150 граждан, доход которых в 2019 году превысил миллион гривен. Об этом со ссылкой на данные деклараций граждан сообщает Государственная налоговая служба Украины, передает korrespondent.net.
"Доходы в сумме более миллиона гривен задекларировали 3150 граждан, которым определяется к уплате 393 млн гривен налога и более 47 млн гривен военного сбора. Самое большое количество лиц, которые получили доход более миллиона гривен и уже подали декларации, традиционно в Киеве – почти 1200 лиц", – говорится в сообщении.
В Харьковской и Днепропетровской области проживают 278 и 270 миллионеров соответственно.
Также указано, что в течение января-апреля декларации об имущественном состоянии и доходах подали более 200 тысяч граждан. Общая сумма задекларированного дохода составила 32,1 млрд гривен.
Напомним, за 2018 год декларации подали 596 тысяч украинцев, которые показали доходов на 94,4 млрд гривен. Это почти на 27 млрд больше, чем годом ранее. Фото, источник: Корреспондент.net