Правительство ПМР определило праздничные и выходные дни в 2021 году.
Самыми длинными будут новогодние выходные: с 1 по 10 января. Согласно Постановлению Правительства ПМР 6 и 8 января приднестровцы тоже будут отдыхать, но эти дни необходимо отработать 16 и 30 января, передает novostipmr.com.
День защитника Отечества выпадает на вторник, поэтому понедельник, 22 февраля, решили сделать тоже нерабочим. Таким образом, подряд будут четыре выходных - с 20 по 23 число, при этом 27 февраля будет рабочим днём. В марте один праздничный выходной – Международный женский день.
На пасхальные праздники и в честь Дня международной солидарности трудящихся приднестровцы будут отдыхать с 1 по 4 мая. Пасха в 2021 году выпала на 2 мая, а День поминования усопших – на 10 мая (тоже выходной день).
В честь Дня Республики также будет четыре выходных дня: со 2 по 5 сентября. Рабочий день перенесли с 3 сентября на 11-е.