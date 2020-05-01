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Праздничные и выходные дни в 2021 году в Приднестровье

Праздничные и выходные дни в 2021 году в Приднестровье

Правительство ПМР определило праздничные и выходные дни в 2021 году.

Самыми длинными будут новогодние выходные: с 1 по 10 января. Согласно Постановлению Правительства ПМР 6 и 8 января приднестровцы тоже будут отдыхать, но эти дни необходимо отработать 16 и 30 января, передает novostipmr.com.

День защитника Отечества выпадает на вторник, поэтому понедельник, 22 февраля, решили сделать тоже нерабочим. Таким образом, подряд будут четыре выходных - с 20 по 23 число, при этом 27 февраля будет рабочим днём. В марте один праздничный выходной – Международный женский день.

На пасхальные праздники и в честь Дня международной солидарности трудящихся приднестровцы будут отдыхать с 1 по 4 мая. Пасха в 2021 году выпала на 2 мая, а День поминования усопших – на 10 мая (тоже выходной день).

В честь Дня Республики также будет четыре выходных дня: со 2 по 5 сентября. Рабочий день перенесли с 3 сентября на 11-е.

Праздничные и выходные дни в 2021 году в Приднестровье
Фото, источник:novostipmr.com
  • Сегодня, 19:11
  • DTV
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