В эту пятницу, 15 мая, в Республике Молдова заканчивается режим чрезвычайного положения, введенный властями.
По словам президента Игоря Додона, режим ЧП будет заменен «красным уровнем» опасности в области общественного здоровья, а Комиссия по чрезвычайным ситуациям прекратит свою деятельность, сообщает point.md ссылаясь на agora.md
«Вместо Комиссии по чрезвычайным ситуациям работу начнет Чрезвычайная комиссия в области общественного здоровья. Также с завтрашнего дня будет объявлен «красный уровень» в связи с угрозой общественному здоровью. То есть, начиная с 15 мая, все полномочия устанавливать и снимать ограничения будут переданы этой комиссии», сказал Додон.
Тем не менее, президент призвал граждан сохранять бдительность.
«Мы находимся в лучшем положении, чем другие страны, наш уровень смертности составляет 3,5%, в то время как в среднем по миру этот показатель составляет - 6,9%. Это доказывает, что ситуацией управляли эффективно, но также важно, как ею будут управлять дальше», - заявил Додон.
Президент заверил, что страна обеспечена экипировкой и расходными материалами.