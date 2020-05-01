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Додон: Режим ЧП заменят на «красный уровень» опасности

Додон: Режим ЧП заменят на «красный уровень» опасности

В эту пятницу, 15 мая, в Республике Молдова заканчивается режим чрезвычайного положения, введенный властями.

По словам президента Игоря Додона, режим ЧП будет заменен «красным уровнем» опасности в области общественного здоровья, а Комиссия по чрезвычайным ситуациям прекратит свою деятельность, сообщает point.md ссылаясь на agora.md

«Вместо Комиссии по чрезвычайным ситуациям работу начнет Чрезвычайная комиссия в области общественного здоровья. Также с завтрашнего дня будет объявлен «красный уровень» в связи с угрозой общественному здоровью. То есть, начиная с 15 мая, все полномочия устанавливать и снимать ограничения будут переданы этой комиссии», сказал Додон.

Тем не менее, президент призвал граждан сохранять бдительность.

«Мы находимся в лучшем положении, чем другие страны, наш уровень смертности составляет 3,5%, в то время как в среднем по миру этот показатель составляет - 6,9%. Это доказывает, что ситуацией управляли эффективно, но также важно, как ею будут управлять дальше», - заявил Додон.

Президент заверил, что страна обеспечена экипировкой и расходными материалами.

Источник:Point.md
Фото: открытые источники
  • Сегодня, 19:16
  • DTV
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