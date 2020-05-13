По решению Оперативного штаба на базе психоневрологического дома-интерната г. Бендеры развёрнут карантинный трёхуровневый госпиталь для разделения больных.
Начато лечение всех заражённых COVID-19 опекаемых. Сегодня будет проведено тестирование всех граждан, которые контактировали с заболевшими в интернате, передает пресс-центр МВД ПМР.
В настоящее время проводится работа по доукомплектованию госпиталя медицинскими кадрами и необходимыми средствами защиты.
В районе учреждения выставлены карантинные посты из числа сотрудников УВД г. Бендеры. Прорабатывается вопрос о перераспределении добровольцев для оказания помощи персоналу и больным, находящимся в доме-интернате. mvdpmr.org Фото: открытые источники