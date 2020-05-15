Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении на три года санкций в отношении ряда российских социальных сетей и интернет-сервисов на территории страны.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в тексте документа, передает iz.ru
Ответственным за контроль выполнения решения назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Указ вступил в силу со дня его опубликования.
Отмечается, что продление ограничений было применено к российским и социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», компаниям и сервисам «Яндекс», «Mail.ru», «1С», «Парус», ABBYY, а также к антивирусным программам «Лаборатории Касперского» и «Доктор Веб». Украинским провайдерам запрещено предоставлять доступ гражданам страны к этим ресурсам.
Запрет на российские социальные сети и сервисы «Яндекса» и Mail.ru был введен в мае 2017 года предшественником Зеленского Петром Порошенко. Через два года появилась информация, что их в ближайшее время могут разблокировать. В частности, во время своей предвыборной кампании Владимир Зеленский назвал ограничения в отношении этих сайтов неоправданными. Вместе с тем в СНБО опровергли данную информацию и заявили, что санкции, наложенные на российские ресурсы, нужно неукоснительно соблюдать. iz.ru