Dnestr.TV

 
0

Зеленский продлил запрет российских соцсетей на три года

Зеленский продлил запрет российских соцсетей на три года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении на три года санкций в отношении ряда российских социальных сетей и интернет-сервисов на территории страны.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в тексте документа, передает iz.ru

Ответственным за контроль выполнения решения назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Отмечается, что продление ограничений было применено к российским и социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», компаниям и сервисам «Яндекс», «Mail.ru», «1С», «Парус», ABBYY, а также к антивирусным программам «Лаборатории Касперского» и «Доктор Веб». Украинским провайдерам запрещено предоставлять доступ гражданам страны к этим ресурсам.

Запрет на российские социальные сети и сервисы «Яндекса» и Mail.ru был введен в мае 2017 года предшественником Зеленского Петром Порошенко. Через два года появилась информация, что их в ближайшее время могут разблокировать. В частности, во время своей предвыборной кампании Владимир Зеленский назвал ограничения в отношении этих сайтов неоправданными. Вместе с тем в СНБО опровергли данную информацию и заявили, что санкции, наложенные на российские ресурсы, нужно неукоснительно соблюдать.
iz.ru
  • Сегодня, 09:30
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Решение суда
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Решение суда
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна