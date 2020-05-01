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По данным Оперативного штаба
По состоянию на 17:00 пятнадцатого мая в медицинских учреждениях Приднестровья находится 111 человек с подозрением на COVID-19 (в их числе 9 детей и подростков в возрасте до 18 лет).
Лечение от коронавируса на территории ПМР проходят 408 пациентов с подтверждённым диагнозом, из них 25 несовершеннолетних. Пневмония у 161 человека, передает пресс-центр МВД ПМР.
В реанимации – 13 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены два человека.
В больнице Кишинёва находятся две женщины.
Всего с начала эпидемии среди приднестровцев зарегистрировано 756 случаев заражения COVID-19.
Успешно прошли лечение 317 пациентов, 29 – умерли.
mvdpmr.org
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