Глава Бендер Роман Иванченко в очередной раз посетил микрорайон, отделенный от основной части города селом Варница.
На Северном было многолюдно. Жители микрорайона пришли к главе со своими проблемами.
Ряд граждан не устраивает график движения автобусов – одни не успевают добраться на работу к началу смену, другие – не могут вернуться домой. Несколько медработников оказались в изоляции на территории микрорайона и не могли осуществлять трудовую деятельность, просят взять их обратно на работу. Но самые острые вопросы – движение личного автотранспорта в другую часть города и выезд на работу за пределы республики, передает пресс-служба Госадминистрации г. Бендеры.
Обращения были выслушаны главой Бендер. Вопрос с движением автобуса решился тут же. С понедельника общественный транспорт будет курсировать по новому графику, раз в час, начиная с 6-30ч, последний рейс будет отправляться из города в 21-30ч.
Со следующей недели вернуться на рабочие места медики.
Что касается передвижения на личном транспорте, то данный вопрос Романом Иванченко будет озвучен в понедельник на заседании Оперштаба. Информацию о результатах его рассмотрения жителям глава пообещал сообщить во вторник.
Выезды за пределы республики на время действия режима ЧП по-прежнему невозможны, это касается всех жителей Приднестровья. Тем, кто остался без работы, госадминистрация, по возможности, содействует с трудоустройством на предприятиях и в учреждениях города. Жителям микрорайона, попавшим из-за изоляции в сложную жизненную ситуацию, оказывается помощь в виде денежных средств и продуктовых наборов. Заявления рассматривает специальная комиссия при госадминистрации. За несколько месяцев карантина только жителям Северного было выплачено более 13 тысяч рублей. Прием обращений в опорном пункте сегодня проводила Управляющая делами госадминистрации Оксана Котеля. Десятки заявлений сейчас в работе, их в ближайшее время рассмотрят.
К слову, помощь гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, оказывается не только среди жителей Северного, но и всего города. Подать заявку можно в электронной форме или через службу «Одно окно» госадминистрации, приложив соответствующие документы. bendery-ga.org