На фоне всемирной пандемии коронавируса наблюдается спад оборотов внешней торговли Приднестровья. По итогам января-апреля 2020 года общий внешнеторговый оборот республики составил 551,8 млн долл. США, что на 9,27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сильнее просел импорт. Его общий объём составил 363,1 млн долл., что на 10,8% меньше прошлогодних показателей. Объём экспорта снизился на 6,18%, упав до отметки 188,7 млн долл., следует из данных, опубликованных на сайте Государственного таможенного комитета, передает novostipmr.com.
Динамика экспорта
Падение объёмов экспорта наблюдается по большинству товарных групп. Снизились объёмы поставок за рубеж продовольственных товаров (-20,96%), текстильных материалов (-26,54%), продукции обувной (-20,65%) и машиностроительной (-32,75%) промышленности. Объём экспорта металлургической продукции также сократился, однако здесь темпы снижения были не так велики – (-1,4%).
При этом некоторые отрасли падение не затронуло. По нескольким товарным группам, напротив, наблюдается рост поставок товаров за рубеж. Так на 12,87% увеличился объём экспорта продукции химической промышленности, на 35,59% выросли поставки керамики. По топливно-энергетической группе товаров рост экспорта составил 27,56%.
Влияние COVID-19 на экономику
По мнению президента Торгово-промышленной палаты Приднестровья Юрия Ганина, сокращение экспорта приднестровских товаров обусловлено сразу несколькими факторами. В первую очередь – это глобальная пандемия нового коронавируса, которая спровоцировала рецессию мировой экономики. По прогнозам Международного валютного фонда, нынешний экономический кризис будет ещё более жестким, чем кризис 2008-2009 годов.
Дополнительным негативным фактором стало вызванное всемирной рецессией и распадом сделки ОПЕК+ снижение цен на нефть. Из-за снижения стоимости нефти сократились доходы и некоторых российских госкорпараций, которые были вынуждены пересмотреть объём зарубежных закупок. А это в свою очередь негативно повлияло на экспорт за рубеж приднестровской машиностроительной продукции, традиционно изготавливаемой для нефте-газового сектора.
Кроме того, вслед за чёрным золотом упал и курс российского рубля. В результате в пересчёте на доллары уменьшился доход от экспорта в Россию и других приднестровских товаров, отмечает Юрий Ганин.
«Это сократило поставки и по лёгкой промышленности, и по продовольственным товарам», – продолжает эксперт. И хотя после того как в апреле сделка ОПЕК+ была возобновлена и цены на нефть начали восстанавливаться, падение котировок чёрного золота успело внести свой негативный вклад в экономическую ситуацию.
Также дополнительным сдерживающим фактором стало введение в Приднестровье чрезвычайного положения, отмечает Юрий Ганин. Для того, чтобы в условиях пандемии не допустить продовольственного кризиса в республике, был введён запрет на вывоз некоторых продтоваров, что обусловило снижение объёма экспорта продуктов питания.
Сокращение импорта
По большинству позиций импорта в январе-апреле по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года также зафиксировано сокращение. За эти три месяца на 28,52% уменьшился объём импорта текстильных материалов, на 22,24% готовых текстильных изделий, на 19,21% просел импорт топливно-энергетических товаров, на 24,07% упали поставки одежды и на 26,51% обуви. По машиностроительной продукции снижение составило 19,3%.
Однако по некоторым группам импорта всё же отмечается рост. Поставки металлов увеличились на 6,69%, керамической продукции на 22,8%, по минеральным продуктам увеличение составило 21,58%, продуктам органической и неорганической химии – 15,31%.
Также на 3,61% увеличился объём импорта продовольственных товаров, а фармацевтической продукции в республику было завезено на 21,87% больше, чем в январе-апреле прошлого года.
По мнению Юрия Ганина, сокращение приднестровского импорта тоже связано в первую очередь с негативными тенденциями в мировой и, как следствие, в приднестровской экономике. Снижение объёмов производства обусловило и меньшее потребление ГСМ, а значит уменьшился импорт топливно-энергетических товаров. Также на снижение импорта повлияло и закрытие международных границ для передвижения граждан, отмечает президент ТПП.
Так, по данным Государственного таможенного комитета, объём импорта, ввезённого физическими лицами за 4 месяца, сократился на 35,93%, упав с 20,4 млн долл. до 13 млн. novostipmr.com Фото:ГТК ПМР