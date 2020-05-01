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Палата представителей Конгресса США впервые в истории одобрила удаленное голосование

Палата представителей Конгресса США впервые в истории одобрила удаленное голосование

Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу законопроект, разрешающий проведение удаленного голосования, что стало беспрецедентным случаем в истории законодательного органа. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты. В поддержку инициативы выступили 217 конгрессменов, против - 189.

Документ подразумевает проведение дистанционных голосований, заседаний, слушаний и рассмотрений законопроектов, сообщает ТАСС.

Данная необходимость была вызвана распространением коронавирусной инфекции, в результате чего не все законодатели могут присутствовать на заседаниях. Принятие этого законопроекта позволит позднее в пятницу проголосовать по предложенному демократами новому пакету стимулирующих экономику мер на 3 трлн долларов, который направлен на преодоление последствий распространения коронавируса.
Фото, источник:tass.ru

  • Вчера, 22:12
  • DTV
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