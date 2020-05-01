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В Молдове создают независимую компанию для транспортировки природного газа

В Молдове создают независимую компанию для транспортировки природного газа

Председатель правления совместной молдавско-российской акционерной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан поручил, чтобы до конца 2020 года было реализовано отделение и обеспечение независимого функционирования предприятия «Молдоватрансгаз», передает mybusiness.md ссылаясь на «Интерфакс-Украина».

По словам представителя «Молдовагаз», обеспечение операционной и юридической независимости оператора транспортной системы природного газа предусмотрено Третьим энергетическим пакетом Евросоюза, который должен быть внедрен в Молдове до 31 декабря 2020 года.

Как известно, Совет директоров Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердил детальный план мероприятий по отделению «Молдоватрансгаза», который предусматривает 12 этапов: до 1 октября 2020 года должны быть завершены все 23 основных действий и 61-о дополнительное.

«Среди основных мероприятий плана значатся: формирование самостоятельной договорной базы на поставку и транспортировку газа; передача оператору активов с правами собственности; обеспечение независимости персонала и управления компании; предоставление «Молдоватрансгазу» необходимых финансовых ресурсов для деятельности по транспортировке природного газа; формирование отдельного фирменного стиля; предоставление предприятию эффективного права принимать независимые от «Молдовагаза» решения в отношении активов, необходимых для эксплуатации, обслуживания, модернизации и развития газотранспортных сетей; права на получение финансирования на рынках капитала, в частности, за счет займов и взносов капитала», — отмечается в сообщении.

Таким образом, предприятие «Молдоватрансгаз» должно выполнить требования, касающиеся разделения и независимости оператора передающей системы в соответствии с нормами Евросоюза.
mybusiness.md
  • Сегодня, 08:18
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