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Опасная бактерия: в Германии от пневмонии массово гибнут птицы

Опасная бактерия: в Германии от пневмонии массово гибнут птицы

Уже несколько недель в Германии гибнут синие синицы — лазоревки. Больных или мертвых птиц тысячами обнаруживают в садах или около кормушек. Как оказалось, синицы страдают от пневмонии.

Опасным возбудителем является бактерия Suttonella ornithocola, вызывающая у птиц заболевание дыхательных путей, в некоторых случаях заболевание желудка, а затем, в большинстве случаев, и гибель, сообщила газета «Русская Германия». Среди симптомов, от которых страдают лазоревки, — склеенные глаза, клюв и перья. Орнитологи предполагают, что заражение может происходить воздушным путём. Власти рекомендуют гражданам использовать одноразовые перчатки при контакте с больными или мёртвыми птицами, передает eadaily.com.

Орнитологи также обратились к жителям ФРГ с призывом не кормить синиц в местах массового скопления больных особей, чтобы избежать дальнейшего заражения и распространения болезни. Больных птиц можно узнать по апатичному виду — чаще всего они просто «сидят» на земле. Кроме того, иногда заметно, что у них проблемы с дыханием. Заболевшие синицы отказываются от еды, вероятно, из-за проблем с глотанием.

Издание напоминает, бактерия Suttonella ornithocola была обнаружена в 1996 году в британском Уэльсе, до настоящего времени вероятность её передачи людям или другим животным до конца не исследована.
Источник:eadaily.com
Фото:yandex.com
  • Сегодня, 08:24
  • DTV
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