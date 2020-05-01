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Приднестровцев пригласили поучаствовать в международной акции «Пушкинский диктант»

Приднестровцев пригласили поучаствовать в международной акции «Пушкинский диктант»

6 июня, в День русского языка и день рождения А. С. Пушкина, в шестой раз по всему миру пройдёт международная просветительская акция «Пушкинский диктант». Её организует Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка» (АССУЛ).

Акция направлена на популяризацию русской литературы и русского языка, чтения и культуры России. В этом году мероприятие будет проходить как в традиционном очном формате, так и в онлайне, информирует novostipmr.com.

В прошлом году «Пушкинский диктант» написали 20 150 человек, в их числе представители 52 регионов Российской Федерации и 14 зарубежных стран. В этом году организаторы акции приглашают всех желающих совершить увлекательное путешествие с А. С. Пушкиным и его героями по России, заглянуть в памятные места, связанные с именем поэта, в мире, насладиться пушкинскими шедеврами в живописи, музыке и театре. Столицей «Пушкинского диктанта» в 2020 году выбран Санкт-Петербург.

Ознакомиться с подробностями проведения акции можно будет на вебинаре, который состоится 21 мая в 10:00 в Общественной палате РФ. Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/293143/4648304.
novostipmr.com
Фото: открытые источники
  • Сегодня, 15:36
  • DTV
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