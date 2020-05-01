6 июня, в День русского языка и день рождения А. С. Пушкина, в шестой раз по всему миру пройдёт международная просветительская акция «Пушкинский диктант». Её организует Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка» (АССУЛ).
Акция направлена на популяризацию русской литературы и русского языка, чтения и культуры России. В этом году мероприятие будет проходить как в традиционном очном формате, так и в онлайне, информирует novostipmr.com.
В прошлом году «Пушкинский диктант» написали 20 150 человек, в их числе представители 52 регионов Российской Федерации и 14 зарубежных стран. В этом году организаторы акции приглашают всех желающих совершить увлекательное путешествие с А. С. Пушкиным и его героями по России, заглянуть в памятные места, связанные с именем поэта, в мире, насладиться пушкинскими шедеврами в живописи, музыке и театре. Столицей «Пушкинского диктанта» в 2020 году выбран Санкт-Петербург.