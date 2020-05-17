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Объявлена дата референдума о появлении в США нового штата

Объявлена дата референдума о появлении в США нового штата

Пуэрто-Рико, свободно ассоциированное государство под управлением США, проведет 3 ноября референдум о своем статусе.

Граждане должны будут ответить на единственный вопрос: «Должно ли Пуэрто-Рико быть немедленно принято в состав США». Уточняется, что результаты волеизъявления будут не обязательны к исполнению в США. Соответствующее решение может принять только конгресс США, передает lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

По мнению местных властей, вхождение в состав США является наилучшим способом увеличить благосостояние острова. Внешний долг страны превышает 80 миллиардов долларов, 45 процентов населения живут за чертой бедности, в стране низкое качество образования и здравоохранения, а также практически неработающая пенсионная система.

Аналогичный референдум состоялся в пуэрто-Рико в 12 июня 2017 года. Тогда 97 процентов населения острова проголосовали за вхождение в состав США в качестве 51-го штата. Однако Минюст США не поддержал проведение голосования в конгрессе.

Пуэрто-Рико — зависимая от США территория, находится под управлением Штатов, но не является их неотъемлемой частью. Пуэрториканцы имеют двойное гражданство — Пуэрто-Рико и США, без права участия в выборах президента США.
Фото, источник:lenta.ru
  • Сегодня, 15:39
  • DTV
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