Обстановку в Бендерском психоневрологическом интернате, в котором произошла вспышка коронавируса, ежедневно отслеживают Президент ПМР, Председатель Правительства и ответственные должностные лица. Учитывая, что обстоятельства меняются очень быстро ввиду появления новых данных и возникновения непредвиденных аспектов, необходимость быстро собраться и решить насущные вопросы возникает даже в выходные. На связь с Премьером вышли представители специально созданной рабочей группы. Ее возглавляет первый заместитель министра здравоохранения Кристина Албул. К дискуссии в онлайн-режиме подключились и главы госадминистраций, передает пресс-служба Правительства ПМР..
Напомним, что ковидным госпиталем на базе учреждения заведует врач-инфекционист Юрий Завтур. Среди подопечных забор биоматериала осталось произвести у полусотни лиц (это сделают в понедельник). У всех сотрудников пробы взяты. В настоящее время в ПНИ более 100 зараженных, ожидается рост числа COVID-положительных. Поэтому принято решение около трех десятков пациентов (наиболее дееспособных и могущих пребывать в стандартных стационарных условиях) перевезти в Слободзейскую ЦРБ, где есть свободные койки.
«Надо в кратчайшие сроки завершить тестирование, чтобы максимально разделить больных коронавирусом и здоровых, то есть сделать все возможное, чтобы инфицированных было как можно меньше», – нацелил Премьер.
Очень непростая ситуация в организации закрытого типа с рабочими руками. Ранее министерство здравоохранения прислало часть специалистов, однако этого недостаточно. Требуются медицинские сестры и санитарки – где-то 20-25 добровольцев. Подмога подоспеет от РКБ из Тирасполя, планируют задействовать также медиков из ЛПУ Бендер.
Затронули и тему материального поощрения сотрудников ПНИ, учитывая специфику пациентов с психическими, а где-то и физическими недугами, так как им постоянно нужны посторонняя поддержка и уход.
Еще один важный момент – самоизоляция работников, занимающихся ликвидацией очага коронавируса в интернате. Градоначальник пояснил, что для размещения рассматривается лагерь «Юность»: там проведен Интернет, подвезена вода, выстроена организация питания. В свою очередь, помещения на территории самого медико-социального заведения непригодны для отдыха, подчеркнул Роман Иванченко.
Говорили о об укомплектованности различными средствами. Перчатки, маски, респираторы, костюмы, очки – все это выделено. В наличии имеется и дезраствор. Пополнять запасы спецодежды и дезинфектантов будут по мере надобности.
Полноценно заработала схема транспортировки опекаемых женщин на компьютерную томографию в столицу для выявления признаков COVID-19. В этом процессе ведущая роль отведена поступившим недавно в распоряжение бендерской станции скорой помощи шести новым машинам. По информации, озвученной Еленой Куличенко, КТ прошли около 25 человек.
Кристина Албул в развитие темы доложила о схемах лечения больных. В основном им назначена медикаментозная терапия.
Кроме того, Роман Иванченко озвучил пару важных просьб. Одна из них касается создания эпидемиологического поста в Бендерском ПНИ. Речь идет о направлении на место эпидемиолога, который оказывал бы всестороннее консультационное и организационное содействие руководителю локального коронавирусного госпиталя. Александр Мартынов одобрил меру и поручил, чтобы эпидпост действовал до стабилизации ситуации в учреждении.
Практические советы и рекомендации Юрию Завтуру дадут и главврачи других инфекционных центров, развернутых в республике. Вторую часть онлайн-встречи его участники посвятили превентивным мерам по распространению коронавирусной инфекции в закрытых заведениях, подведомственных минсоцзащиты и госадминистрациям.
Александр Мартынов рассказал о проведенном в субботу утром по его обращению совещании с прибывшими недавно в республику представителями Роспотребнадзора. От Приднестровья участниками диалога стали руководители министерств здравоохранения, по социальной защите и труду и санэпидемстанции. Тема обсуждения – предупреждение COVID-19 в психоневрологических интернатах, приютах для детей и пожилых людей, передает пресс-служба Правительства.
По мнению российских коллег, необходимо разработать специальный комплекс санитарных правил для учреждений замкнутого типа. Предложение гостей сочли очень важным, поэтому по поручению Премьера подготовкой дополнительных требований займутся минздрав и СЭС.
«Речь не о стандартных противоэпидемиологических мероприятиях, которые требуется осуществлять постоянно в целях профилактики ОРЗ или сезонного гриппа. Мы говорим о выработке специальных рекомендаций с целью пресечения распространения на территории учреждений закрытого типа именно коронавирусной инфекции, нового для нас вируса. И эксперты Роспотребнадзора, насколько мне известно, еще четко проговорили, что по таким рекомендациям должен быть проведен обязательный инструктаж», – объяснил свое видение вопроса Глава исполнительной власти.
Также эксперты из РФ дали несколько советов относительно персонала, осуществляющего уход за опекаемыми, и акцентировали внимание на роли эпидемиологов в части контроля за исполнением санитарных норм. К слову, сотрудники санэпидемстанции проверили все медико-социальные комплексы страны. В итоге там были зафиксированы нарушения по режиму дезинфекции помещений, термометрии, информированию о результатах тестов и выписаны предписания по их устранению.
При этом Председатель Правительства призвал СЭС не ограничиваться только формальным подходом. Отправить рекомендации по сети и считать, что работа сделана, недостаточно. Надо обучить руководителей и работников специализированных учреждений, как качественно их внедрять на практике. Главное – санэпидемстанция должна действовать упреждающе и осуществлять регулярный эпиднадзор за соблюдением требований с целью недопущения распространения коронавируса.
«Сейчас нам надо объединиться всем вместе, собрать в кулак экспертов и решить все вопросы. А решение следующее – не допустить “пожара”, какой у нас возник в Бендерском психоневрологическом интернате, во всех других учреждениях закрытого типа», – резюмировал Александр Мартынов. Фото, источник: gov-pmr.org