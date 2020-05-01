Dnestr.TV

 
0

Госстат Приднестровья предоставила информацию о размере средних тарифов на услуги связи, транспорта и жилищно-коммунальные услуги

Госстат Приднестровья предоставила информацию о размере средних тарифов на услуги связи, транспорта и жилищно-коммунальные услуги

Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики предоставила информацию о размере средних тарифов на услуги связи, транспорта и жилищно-коммунальные услуги за апрель 2020 года. С начала года тарифов на услуги в целом по республике выросли на 1,81%, согласно отчетности Госстата ПМР, передает newspmr.com.

Средние тарифы на услуги в общем по республике и в крупнейших городах Приднестровья (Тирасполь, Бендеры и Рыбница):
1. Проезд в международном автобусе (на 100 км) – 60.00 руб. (по республике).
2. Проезд в междугородном автобусе (на 50 км) – 29.00 руб. (по республике).
3. Проезд в маршрутном такси (поездка) – 4.00 руб. (по республике).
4. Проезд в троллейбусе (поездка) – 2.65 руб. (Тирасполь), 2.50 руб. (Бендеры).

По сравнению с апрелем 2019 года, стоимость проезда в автобусе международного сообщения подорожала от 9 до 12 рублей на 100 км, междугородного – на 1 рубль на 50 км пути, а проезд на городском электротранспорте остался неизменным.

5. Абонентская плата за домашний телефон (месяц) – 27.00 руб. (по республике).
6. Местный телефонный разговор (базовый тариф) – 0.20 руб. (по республике).
7. Местное соединение на мобильную связь (базовый тариф) – 0.67 руб. (по республике).
8. Междугородное телефонное соединение (базовый тариф) – 0.46 руб. (по республике).
9. Международное телефонное соединение с Россией (базовый тариф) – 3.38 руб. (по республике).

За прошедший временной год абонплата за домашний телефон повысилась на 2,0 руб. Также стали дороже базовые тарифы междугородных и международных с Россией – на 2 копейки. Базовые тарифы телефонного разговора и мобильной связи остались неизменными.

10. Содержание и ремонт жилищного фонда (кв. м) – 2.33 руб. (Тирасполь), 2.48 руб. (Бендеры), 2.35 руб. (Рыбница).
11. Наем государственной и муниципальной площади (кв. м) – 0.25 руб. (Тирасполь), 0.20 руб. (Бендеры), 0,21 руб. (Рыбница).



12. Вывоз мусора (месяц с человека) – 9.02 руб. (Тирасполь), 8.48 руб. (Бендеры), 11.84 руб. (Рыбница).

Тарифы на некоторые виды услуг ЖКХ за прошедший временной год претерпели изменения:
Содержание и ремонт жилищного фонда за год повысились в Тирасполе – на 15 копеек, Рыбнице – на 8 копеек, Бендерах – на 7 копеек за 1 кв.м.
Наем государственной и муниципальной площади подорожал в Тирасполе – на 8 копеек, Рыбнице – на 1 копейку за 1 кв.м. В Бендерах тариф, наоборот, снизился - на 2 копейки за 1 кв.м.
Вывоз мусора в месяц с человека стал дороже в Тирасполе – на 16 копеек. В городах Рыбница и Бендеры тариф на вывоз за прошедший временной год не изменился.

13. Водоснабжение (куб. м) – 4.52 руб. (по республике).
14. Канализация (куб. м) – 3.89 руб. (по республике).
15. Отопление (кв. м) – 3.89 руб. (Тирасполь и Бендеры), 4.38 руб. (Рыбница).
16. Горячее водоснабжение (месяц с человека) – 52.45 (Тирасполь), 49.97 (Бендеры), 62.92 руб. (Рыбница).
17. Газ сетевой (куб. м) – 0.97 руб. (по республике).
18. Электроэнергия (100 кВт×ч) – 63.00 руб. (по республике).

Стоимость услуг на водоснабжение, канализацию и отопление, а также на пользование газом и электроэнергией по республике, по сравнению с апрелем 2019 года, осталась неизменной.

Средневзвешенные курсы ряда валют за апрель 2020 года относительно приднестровского рубля:
Доллар США – 16,10 руб.
Евро – 17,4785 руб.
Гривна – 0,5903 руб.
Российский рубль – 0,2144 руб.
Молдавский лей – 0,8654 руб.
Белорусский рубль – 6,4342 руб.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
Фото: открытые источники
  • Сегодня, 16:09
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Решение суда
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Решение суда
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна