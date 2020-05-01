Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики предоставила информацию о размере средних тарифов на услуги связи, транспорта и жилищно-коммунальные услуги за апрель 2020 года. С начала года тарифов на услуги в целом по республике выросли на 1,81%, согласно отчетности Госстата ПМР, передает newspmr.com.
Средние тарифы на услуги в общем по республике и в крупнейших городах Приднестровья (Тирасполь, Бендеры и Рыбница): 1. Проезд в международном автобусе (на 100 км) – 60.00 руб. (по республике). 2. Проезд в междугородном автобусе (на 50 км) – 29.00 руб. (по республике). 3. Проезд в маршрутном такси (поездка) – 4.00 руб. (по республике). 4. Проезд в троллейбусе (поездка) – 2.65 руб. (Тирасполь), 2.50 руб. (Бендеры).
По сравнению с апрелем 2019 года, стоимость проезда в автобусе международного сообщения подорожала от 9 до 12 рублей на 100 км, междугородного – на 1 рубль на 50 км пути, а проезд на городском электротранспорте остался неизменным.
5. Абонентская плата за домашний телефон (месяц) – 27.00 руб. (по республике). 6. Местный телефонный разговор (базовый тариф) – 0.20 руб. (по республике). 7. Местное соединение на мобильную связь (базовый тариф) – 0.67 руб. (по республике). 8. Междугородное телефонное соединение (базовый тариф) – 0.46 руб. (по республике). 9. Международное телефонное соединение с Россией (базовый тариф) – 3.38 руб. (по республике).
За прошедший временной год абонплата за домашний телефон повысилась на 2,0 руб. Также стали дороже базовые тарифы междугородных и международных с Россией – на 2 копейки. Базовые тарифы телефонного разговора и мобильной связи остались неизменными.
10. Содержание и ремонт жилищного фонда (кв. м) – 2.33 руб. (Тирасполь), 2.48 руб. (Бендеры), 2.35 руб. (Рыбница). 11. Наем государственной и муниципальной площади (кв. м) – 0.25 руб. (Тирасполь), 0.20 руб. (Бендеры), 0,21 руб. (Рыбница).
12. Вывоз мусора (месяц с человека) – 9.02 руб. (Тирасполь), 8.48 руб. (Бендеры), 11.84 руб. (Рыбница).
Тарифы на некоторые виды услуг ЖКХ за прошедший временной год претерпели изменения: Содержание и ремонт жилищного фонда за год повысились в Тирасполе – на 15 копеек, Рыбнице – на 8 копеек, Бендерах – на 7 копеек за 1 кв.м. Наем государственной и муниципальной площади подорожал в Тирасполе – на 8 копеек, Рыбнице – на 1 копейку за 1 кв.м. В Бендерах тариф, наоборот, снизился - на 2 копейки за 1 кв.м. Вывоз мусора в месяц с человека стал дороже в Тирасполе – на 16 копеек. В городах Рыбница и Бендеры тариф на вывоз за прошедший временной год не изменился.
13. Водоснабжение (куб. м) – 4.52 руб. (по республике). 14. Канализация (куб. м) – 3.89 руб. (по республике). 15. Отопление (кв. м) – 3.89 руб. (Тирасполь и Бендеры), 4.38 руб. (Рыбница). 16. Горячее водоснабжение (месяц с человека) – 52.45 (Тирасполь), 49.97 (Бендеры), 62.92 руб. (Рыбница). 17. Газ сетевой (куб. м) – 0.97 руб. (по республике). 18. Электроэнергия (100 кВт×ч) – 63.00 руб. (по республике).
Стоимость услуг на водоснабжение, канализацию и отопление, а также на пользование газом и электроэнергией по республике, по сравнению с апрелем 2019 года, осталась неизменной.
Средневзвешенные курсы ряда валют за апрель 2020 года относительно приднестровского рубля: Доллар США – 16,10 руб. Евро – 17,4785 руб. Гривна – 0,5903 руб. Российский рубль – 0,2144 руб. Молдавский лей – 0,8654 руб. Белорусский рубль – 6,4342 руб.