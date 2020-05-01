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Как будет проходить поступление в университеты Молдовы в 2020 году
Учитывая неординарное окончание учебного года, ВУЗы Молдовы пошли навстречу своим будущим студентам. Итак, чем же будет отличаться зачисление в них от предыдущих лет
1. Документы будут подавать только онлайн.
2. Стоимость обучения не увеличится.
3. Принимать будут (особенно касается Меда) не только тех, у кого высший балл, но и со средним тоже.
4. Возможно и в дальнейшем будут учиться онлайн.
5. Количество программ обучения значительно увеличено.
Предложения всех университетов можно изучить на сайтах учреждений.
Прием документов начнется в середине июля.
kp.md
Фото: открытые источники
- Сегодня, 16:22
- DTV
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