Данные Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения вируса, озвученные на утреннем заседании: в приднестровских коронавирусных госпиталях проходят лечение 398 человек, одна гражданка ПМР находится в кишиневском стационаре, 32 инфицированных гражданина скончались, 360 выздоровели. Всего в республике зарегистрирован 791 факт заражения. Летальность составляет 3,8%. За время пандемии у граждан взяты 5234 пробы на наличие в организме COVID-19. На контролируемой самоизоляции находятся 1873 жителя республики. К ответственности за нарушение карантинных требований привлечено 140 человек, передает пресс-служба Президента. Учитывая благоприятную COVID-обстановку в селе Варница и прилегающем к нему бендерском микрорайоне «Северный», находящихся в строгой контролируемой изоляции, на заседании Оперативного штаба при Президенте принято решение смягчить карантинные меры. Гражданам ПМР, прописанным на обозначенных территориях, с сегодняшнего дня разрешено покидать их, передвигаясь на личных транспортных средствах в сторону Бендер. При себе необходимо иметь паспорт с указанием места прописки. В автомобиле возможно нахождение членов семьи, близких родственников и совместно проживающих лиц. Обязательной является процедура измерения температуры выезжающих и въезжающих граждан. Приднестровцам, не прописанным в Варнице и микрорайоне «Северный», въезд туда пока ограничен.
Новость для сотрудников и учеников автошкол: решением Штаба разрешено проведение практических занятий по управлению автотранспортными средствами. Исполнение защитно-карантинных требований – обязательно.
Повышенное внимание по-прежнему уделяется социальным учреждениям закрытого типа. По поручению Президента сотрудники и подопечные проходят процедуру экспресс-тестирования, проверяющие органы контролируют исполнение карантинных требований. Инспекционные посещения выявили значительное число нарушений. Принимаются меры для оперативного исправления ситуации.
Самым проблемным оказался бендерский психоневрологический дом-интернат, в котором заражены 130 человек, 119 из которых – подопечные учреждения. На базе интерната развернут трехуровневый COVID-госпиталь. Учитывая специфику душевного состояния подопечных и тот факт, что персонал в стандартных условиях сосредоточен больше на бытовом уходе, нежели на медицинском обслуживании пациентов, коллектив оказался не готов к самостоятельному полноценному переходу социального учреждения в категорию медицинского. Чтобы облегчить положение, уменьшить нагрузку и позволить сосредоточиться на административной работе, крайне важной в момент формирования по сути нового объекта, Оперштабом решено часть заболевших подопечных бендерского интерната разместить в других медучреждениях, имеющих свободные площади, условия и опыт работы с больными, у которых диагностированы психические расстройства. 30 человек уже доставлены в отделение психиатрии Слободзейского госпиталя. Готовы принять еще 25. На базе профильного отделения РКБ освобождают 60 коек. Находящихся там неинфицированных коронавирусом душевно больных граждан временно переведут в республиканскую психиатрическую больницу, расположенную в селе Выхватинцы (Рыбницкий район). Все эти перемещения осуществят в течение сегодняшнего дня. Уменьшение нагрузки на бендерский психоневрологический интернат, ставший очагом инфицирования, позволит ликвидировать выявленные нарушения, сформировать штат и запустить госпитальную работу, рассчитывают члены Оперативного штаба. Президент призвал главу города держать вопрос на личном контроле, оказывая всю возможную поддержку руководителю временно созданного учреждения Юрию Завтуру.
Что касается социальных учреждений с круглосуточным пребыванием граждан, то карантинные меры для них ужесточаются и находятся под контролем. В случае выявления среди подопечных или сотрудников случаев инфицирования, будут приниматься решения о полной изоляции учреждения. Введен временный запрет на совместительство для работников.
Завтра Вадим Красносельский проведет расширенное заседание в режиме видеоконференции, к участию в котором, помимо членов Оперштаба, пригласят всех руководителей социальных учреждений закрытого типа. president.gospmr.org