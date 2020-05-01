Об этом заявил премьер-министр РМ Ион Кику в ходе брифинга для прессы по итогам заседания с высшим руководством страны.
По словам Кику, Avia Invest стала неплатежеспособной, а ее счетa были заблокированы, сообщает point.md ссылаясь на unimedia.info
«Государство начнет процедуру банкротства сегодня», - заявил глава правительства.
Премьер также подчеркнул, что согласно договору, если компания станет неплатежеспособной, концессия аэропорта будет отменена.
Следует отметить, что прошлым летом Avia Invest имел долг в размере 118 млн леев, и этот долг был реструктуризирован. На данный момент Avia Invest имеет задолженность перед государством в размере около 50 млн леев. point.md