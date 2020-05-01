Министерство здравоохранения ПМР возглавит действующий замминистра Кристина Албул. Такое решение принято в ходе рабочего совещания Президента ПМР Вадима Красносельского с руководством Правительства, Оперштаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса, некоторых министерств и ведомств, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу главы государства.
Кадровые перестановки связаны с тем, что Елене Куличенко, которая в последнее время руководила Минздравом, нужно возвращаться к управлению Министерством по социальной защите и труду ПМР. Такая необходимость возникла потому, что и.о. министра по соцзащите и труду Олег Федотов оставляет пост по состоянию здоровья.