Треть опрошенных позитивно оценивают работу президента, треть - негативно. Относительное большинство - удовлетворительно. Лишь треть украинцев оценивают первый год президентства Владимира Зеленского положительно, свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.
Так, 27% респондентов оценили работу Зеленского "хорошо", а 4% - "отлично.
37% опрошенных считают работу президента удовлетворительной.
При этом треть граждан считают действия Зеленского на посту либо "неудовлетворительными" (19%), либо "ужасными" (12%), передает korrespondent.net.
Также украинцы оценили действия Зеленского по сферам. Больше всего одобрительно относятся к освобождению пленных, а также борьбе с коронавирусом. Хуже всего - уменьшения влияния олигархов на политику, земельную и медицинскую реформы, борьбу с коррупцией, экономическое развитие и прекращение огня на Донбассе.
Согласно данным опроса, если бы выборы президента Украины состоялись сейчас, то за Зеленского проголосовали бы 39,3% граждан - среди тех, кто решил голосовать и определился с выбором.
Но во втором туре выборов Зеленский получил бы 75% голосов избирателей, как и год назад.
Опрос проводился 12-13 мая среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.
Напомним, 22 апреля вышел фильм о годе со дня избрания Зеленского президентом, в ходе которого он дал интервью.
Также в ОП пообещали, что президент даст пресс-конференцию после карантина. korrespondent.net