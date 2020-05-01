Dnestr.TV

 
0

Украинцы оценили год президентства Зеленского

Украинцы оценили год президентства Зеленского

Треть опрошенных позитивно оценивают работу президента, треть - негативно. Относительное большинство - удовлетворительно.
Лишь треть украинцев оценивают первый год президентства Владимира Зеленского положительно, свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

Так, 27% респондентов оценили работу Зеленского "хорошо", а 4% - "отлично.

37% опрошенных считают работу президента удовлетворительной.

При этом треть граждан считают действия Зеленского на посту либо "неудовлетворительными" (19%), либо "ужасными" (12%), передает korrespondent.net.

Украинцы оценили год президентства Зеленского

Также украинцы оценили действия Зеленского по сферам. Больше всего одобрительно относятся к освобождению пленных, а также борьбе с коронавирусом. Хуже всего - уменьшения влияния олигархов на политику, земельную и медицинскую реформы, борьбу с коррупцией, экономическое развитие и прекращение огня на Донбассе.

Украинцы оценили год президентства Зеленского

Согласно данным опроса, если бы выборы президента Украины состоялись сейчас, то за Зеленского проголосовали бы 39,3% граждан - среди тех, кто решил голосовать и определился с выбором.

Но во втором туре выборов Зеленский получил бы 75% голосов избирателей, как и год назад.

Опрос проводился 12-13 мая среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Напомним, 22 апреля вышел фильм о годе со дня избрания Зеленского президентом, в ходе которого он дал интервью.

Также в ОП пообещали, что президент даст пресс-конференцию после карантина.
korrespondent.net
  • Сегодня, 13:15
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Решение суда
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • Скоро могут рассмотреть вопрос об ослаблении некоторых ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Решение суда
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • Скоро могут рассмотреть вопрос об ослаблении некоторых ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна