Примэрия Кишинева организует конкурсы на замещение вакантных должностей.
Примар Кишинева Ион Чебан попросил сегодня своих заместителей на онлайн-заседании муниципальных служб представить в течение десяти дней замечания и условия для проведения открытых и прозрачных конкурсов на замещение вакантных должностей в примэрии, передает moldpres.md
«Городу нужны профессиональные и честные специалисты, я призываю граждан принять участие в этих конкурсах», - сказал Чебан.
Во время чрезвычайного положения с 15 марта по 15 мая не проводились конкурсы на замещение вакансий в местных органах власти.