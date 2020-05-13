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Кристина Албул рассказала о состоянии COVID-пациентов психоневрологического интерната Бендер

Кристина Албул рассказала о состоянии COVID-пациентов психоневрологического интерната Бендер

В ходе брифинга и.о. министра здравоохранения ПМР Кристина Албул рассказала о ситуации в бендерском психоневрологическом доме-интернате. В учреждении выявлено 130 подтверждённых случаев COVID-19: у 119 опекаемых и 11 сотрудников, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-центр МВД.

«Состояние сотрудников средней степени тяжести, они госпитализированы в Бендерскую центральную городскую больницу. Состояние опекаемых удовлетворительное и средней степени тяжести. У части пациентов выявлена пневмония. Тяжёлых пациентов на этот момент нет», - сообщила Кристина Албул.

Полсотни сотрудников ещё ожидают результата ПЦР-тестирования. Всех опекаемых уже обследовали. Согласно рекомендации российских экспертов, с завтрашнего дня пациентов повторно проверят на наличие коронавируса.

«Мы опасались, что лечение будет осложнено сопутствующими заболеваниями, которые есть у данного контингента. Однако, обследовав всех, получив полную картину, мы поняли, что противопоказаний для назначения противовирусных препаратов нет», - добавила Кристина Албул.

Напомним: 11 мая стало известно о массовом заражении подопечных и сотрудников Бендерского психоневрологическо дома-интерната коронавирусом. Очаг выявили благодаря экспресс-тестированию, которое по поручению Президента проводят во всех социальных учреждениях закрытого типа.

В отношении должностных лиц Бендерского психоневрологического дома-интерната возбуждено уголовное дело по статье 234 УК ПМР, сообщает novostipmr.com

В результате очередной проверки учреждения было выявлено 14 грубых нарушений в организации работы. Здоровые пациенты проживали совместно с больными COVID-19. Сотрудники учреждения осуществляли свою деятельность без средств индивидуальной защиты, в том числе и те, кто работает с больными опекаемыми.

Прибывшие на работу сотрудники не проходили термометрию. С ними не была проведена разъяснительная работа в части использования средств индивидуальной защиты.

В ходе проверки было выявлено большое количество нарушений, связанных с комплектацией уборочного инвентаря, несоблюдением гигиенических требований персоналом пищеблока и прачечной.

Центром гигиены и эпидемиологии поручено руководству учреждения в кратчайшие сроки устранить недостатки.

novostipmr.com
  • Вчера, 19:01
  • DTV
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