Оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции к 21 мая подготовит предложения о последующих послаблениях карантинных мер, в частности о запуске работы рынков, торговых центров и расположенных на их территориях точках реализации товаров. Об этом заявил начальник Штаба МВД ПМР Андрей Барабаш.
По его словам, эти предложения будут основываться на мнении специалистов Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, а также глав госадминистраций городов и районов республики, передает novostipmr.com ссылаясь на пресс-центр МВД ПМР.
«Ввиду того, что рынки и торговые центры зачастую имеют большие площади, есть трудности в части контроля единовременного нахождения на их территориях граждан. Необходимо продумать все детали. В случае принятия решения об их открытии инспектирование возьмёт на себя милиция. От граждан требуется лишь понимание и строгое соблюдение установленных карантинных мер», - сказал Андрей Барабаш.
Он также прокомментировал решение Оперштаба о передаче на пунктах пропусках медикаментов, продуктов питания и непродовольственных товаров.
«Здесь идёт речь о жизненно необходимых лекарствах, предметах одежды и обихода. У нас раньше было достаточно обращений о возможности проведения таких передач. Это не связано с какой-либо торговлей. Подразумевается, что родственники и знакомые передают в пунктах пропуска друг другу самое необходимое. За этим будут следить наши коллеги из таможенных и пограничных органов. На пункте пропуска необходимо будет предъявить паспорт и обозначить цель своего прибытия туда. По требованию уполномоченного лица нужно быть готовым предъявить к осмотру содержимое клади», - отметил начальник Штаба МВД.
При этом соблюдение карантинных мер, правил дезинфекции, наличие индивидуальных средств защиты обязательны.
Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 1 июня. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19. novostipmr.com