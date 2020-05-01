Обвалилась часть жилого дома памятника архитектуры 1890 года постройки. Рядом недавно снесли бани. В Одессе в понедельник, 18 мая, рухнула часть старинного жилого дома, сообщает Думская.
Отмечается, что обвал произошел возле снесенной бани на Торговой улице. Обрушилась часть жилого дома №22 - памятника архитектуры 1890 года постройки. Разрушены три квартиры.
Спасатели и коммунальщики проверяют, остались ли под завалами люди.
"В доме заселено 30 квартир, прописан 41 человек. В настоящий момент сотрудники департамента и ЖКС Порто-Франковский пытаются выяснить, кто теоретически может быть под завалами. Опрашивают жильцов дома, кто мог быть в разрушенных квартирах", - заявили в муниципальном департаменте городского хозяйства.
В КП Одесгорэлектротранс сообщили, что в результате происшествия заблокирован проезжавший по Торговой троллейбус №2. Движение по маршруту остановлено.
"Из-за серьезных повреждений нам придется демонтировать контактную сеть на этом участке. Поэтому второй троллейбус, скорее всего, надолго прекращает работу", - отметили представитель ОГЭТ.
Сообщается, что дом, где произошло обрушение, соседствовал с бывшими банями советской постройки, снесенными недавно компанией Некст Джен девелопмент. Она намерена возвести там "многофункциональный центр". Жильцы еще тогда опасались, что стройка приведет к разрушению их дома.
стали известны подробности
Жители успели эвакуироваться самостоятельно, когда услышали треск здания, однако под завалами могут находиться домашние животные. В результате обвала жилого дома в Одессе никто не пострадал. По предварительным данным, все жители дома успели самостоятельно покинуть квартиры. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает korrespondent.net ссылаясь на пресс-службу ГСЧС области.
"По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. По словам жителей, все успели эвакуироваться самостоятельно, как услышали треск стен. На данный момент проводятся спасательно-поисковые работы. По сообщению есть пропавшие животные. Поэтому возможно необходима будет помощь животным", - сообщили в ГСЧС.
Спасатели отметили, что в результате обвала было повреждено восемь квартир, в которых проживало 30 человек.
"В частично обрушившемся флигеле проживало 15 человек, еще двое снимали помещения. Обвалившаяся часть сейчас поддерживает остальное здание", - отметил начальник ГСЧС Вадим Шулюк.
В свою очередь начальник ГУНП Олег Бех сообщил, что дом имел небольшой крен, передает Думская, напомнив, что недавно рядом с домом ради строительства ТЦ снесли бани. Жильцы еще тогда опасались, что это может привести к разрушению их дома.
"По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадки был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал", - сказал Бех.
Также в полиции сообщили, что планируют открыть дело в связи с обвалом стены жилого дома в Одессе. Дело будет открыто по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал, что компания-застройщик поможет с расселением людей.
Напомним, сегодня в Одессе рухнул жилой дом-памятник архитектуры 1890 года постройки. Рядом с домом недавно снесли бани.