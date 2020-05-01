Вашингтон пригрозил полностью прекратить финансирование организации и выйти из ее состава при невыполнении поставленных требований.
Президент США Дональд Трамп предупредил Всемирную организацию здравоохранения, что в случае, если за 30 дней она не выполнит требования Вашингтона, Штаты окончательно прекратят финансирование структуры и пересмотрят свое членство. Об этом говорится в письме гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу, которое американский лидер опубликовал в Twitter 18 мая, сообщает korrespondent.net.
"Я приостановил выделение средств ВОЗ до завершения расследования моей администрации в отношении провальных мер организации в связи со вспышкой COVID-19. Данное разбирательство подтвердило многие серьезные опасения, которые я озвучивал в прошлом месяце, а также выявило другие, которые ВОЗ следует рассмотреть, в особенности настораживающее отсутствие независимости от Китайской Народной Республики", − подчеркнул Трамп.
Он призвал международную структуру продемонстрировать свою независимость от Китая.
Напомним, 14 апреля президент США поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы.
Он назвал организацию "прокитайской" и обвинил ее в сокрытии данных о распространении коронавируса. korrespondent.net