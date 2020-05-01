Власти Москвы пока не ответили на письмо правительства РМ, в котором сообщалось, что соглашение о финансировании было объявлено неконституционным.
«Я не уверен, что российская сторона захочет возобновить переговоры», – заявил премьер-министр Ион Кику в эфире передачи Punctul pe Azi на телеканале TVR, передает noi.md agora.md.
«4,2 млрд леев из 16,2 млрд дефицита должны были быть покрыты этим российским кредитом. Мы упустили возможность взять эти деньги на очень хороших условиях. Мы отправили письмо правительству России, в котором официально сообщили, что соглашение не заключено. Я не убежден, мы не получили ответа из России, что российская сторона захочет возобновить переговоры. Нам нужно найти деньги, чтобы покрыть эти дыры. Однако у нас достаточно финансовых ресурсов для выполнения обязательств правительства », – отметил он. Кику провел заседание с председателями районов. Что они обсудили?
7 мая кредитное соглашение между Российской Федерацией и Республикой Молдова было объявлено неконституционным. На следующий день президент Игорь Додон заявил, что власти Кишинева постучат в дверь россиян, чтобы договориться о новом кредите.
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение Конституционного суда Молдовы вызывает недоумение и сожаление. Кремль также отметил, что желание помочь Молдове – искреннее