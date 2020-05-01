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Депутат Рады сообщил, что СБУ открыла дело о госизмене в отношении Ермака и Кучмы

Депутат Рады сообщил, что СБУ открыла дело о госизмене в отношении Ермака и Кучмы

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) открыли уголовное дело по подозрению в совершении государственной измены против главы офиса президента страны Андрея Ермака и полпреда Украины на переговорах контактной группы в Минске Леонида Кучмы. Об этом в понедельник сообщил депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович.

"В соответствии с требованием ст. 214 Уголовно-процессуальным кодексом Украины сообщаю, что во исполнение решения Шевченковского районного суда Киева от 23 апреля 2020 года и на основании вашего обращения главным следственным управлением СБУ 6 мая 2020 года в Единый реестр досудебных расследований внесены данные о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовным кодексом Украины, по факту совершения отдельными представителями украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях государственной измены", - говорится в ответе заместителя главы СБУ Владимира Горбенко на депутатский запрос, который на странице в Facebook опубликовал Вятрович, передает tass.ru.

"СБУ, наконец, открыла уголовное производство по факту совершения государственной измены "отдельными представителями украинской делегации" на переговорах в Минске. Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии указанных в моем обращении "отдельных представителей", ведь речь идет о главе офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме", - прокомментировал ответ спецслужбы депутат.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на заседании 11 марта в Минске, которое прошло при участии заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, договорились создать консультативный совет в составе политической подгруппы. В совет, как предполагалось, с правом решающего голоса должны войти 10 представителей от Украины, 10 - от ДНР и ЛНР, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Данная инициатива вызвала резкую реакцию некоторых политиков в Киеве. Ряд депутатов Рады, в том числе Вятрович, потребовали привлечь Ермака и Кучму к уголовной ответственность за государственную измену.
tass.ru
  • Сегодня, 06:39
  • DTV
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