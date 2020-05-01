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Лидеры Евразийского союза обсудят стратегию развития на ближайшие пять лет

Лидеры Евразийского союза обсудят стратегию развития на ближайшие пять лет

Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в формате видеоконференции, сообщили в ЕЭК 14 мая. Главным предметом дискуссии лидеров «евразийской пятерки» станет Стратегия развития ЕАЭС на ближайшие пять лет. Что еще обсудят лидеры на встрече, раскрыли в пресс-службе ЕЭК.

Саммит лидеров Евразийского экономического союза 19 мая все-таки пройдет в дистанционном формате. На повестку заседания вынесено 10 вопросов, среди которых – ориентиры макроэкономической политики в 2020-2021 гг., подведение итогов реализации основных направлений международной деятельности в 2019 г., а также годовой отчет ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках, передает eurasia.expert.

Центром обсуждения, однако, должен стать проект Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 г. Документ содержит перечень из 330 мер и механизмов, определяющих, в каком направлении будет развиваться ЕАЭС в ближайшие годы.

Для реализации Стратегических направлений будут разработаны и подписаны 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, а также внесение около 25 изменений и дополнений в Договор о Союзе. Кроме того, понадобятся изменения национальных законодательств стран-участниц.

Кроме того, в ходе заседания будут затронуты темы либерализации каботажных автомобильных перевозок в рамках ЕАЭС и внесение изменений в Договор о ЕАЭС, касающихся механизма формирования кадрового состава ЕЭК.
eurasia.expert
Фото: president.kg
  • Сегодня, 06:44
  • DTV
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