Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в формате видеоконференции, сообщили в ЕЭК 14 мая. Главным предметом дискуссии лидеров «евразийской пятерки» станет Стратегия развития ЕАЭС на ближайшие пять лет. Что еще обсудят лидеры на встрече, раскрыли в пресс-службе ЕЭК.
Саммит лидеров Евразийского экономического союза 19 мая все-таки пройдет в дистанционном формате. На повестку заседания вынесено 10 вопросов, среди которых – ориентиры макроэкономической политики в 2020-2021 гг., подведение итогов реализации основных направлений международной деятельности в 2019 г., а также годовой отчет ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках, передает eurasia.expert.
Центром обсуждения, однако, должен стать проект Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 г. Документ содержит перечень из 330 мер и механизмов, определяющих, в каком направлении будет развиваться ЕАЭС в ближайшие годы.
Для реализации Стратегических направлений будут разработаны и подписаны 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, а также внесение около 25 изменений и дополнений в Договор о Союзе. Кроме того, понадобятся изменения национальных законодательств стран-участниц.
Кроме того, в ходе заседания будут затронуты темы либерализации каботажных автомобильных перевозок в рамках ЕАЭС и внесение изменений в Договор о ЕАЭС, касающихся механизма формирования кадрового состава ЕЭК. eurasia.expert Фото: president.kg