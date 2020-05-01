По состоянию на 9:00 19 мая в медицинских учреждениях Приднестровья находится 80 человек с подозрением на COVID-19. В их числе 7 детей и подростков в возрасте до 18 лет, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу МВД ПМР.
Лечение от коронавируса на территории Приднестровья проходят 385 пациентов с подтверждённым диагнозом, из них 25 несовершеннолетних. Пневмония диагностирована у 143 человек.
В реанимации находятся 12 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены два человека. Кроме этого, в больнице Кишинёва находятся две женщины.
Всего с начала эпидемии среди приднестровцев зарегистрировано 806 случаев заражения COVID-19. Успешно прошли лечение 386 пациентов, 33 умерли. novostipmr.com