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Нефть дорожает после новостей об успешном испытании вакцины от COVID-19

Нефть дорожает после новостей об успешном испытании вакцины от COVID-19

Мировые цены на нефть начали расти после сообщений об успешном испытании вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 8.45 мск, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,14% до $34,84 за баррель. В то же время июньский фьючерс на нефтяную смесь WTI увеличился на 2,29% до $32,55 за баррель, передает gazeta.ru

Ранее компания Moderna сообщила, что в США успешно испытали созданную вакцину от коронавирусной инфекции на людях. Клинические испытания препарата стартовали 16 марта. Всех участников (45 человек) распределили на несколько групп, которые получали разные дозы вакцины. Как было установлено, у людей, получавших небольшое количество сыворотки, выработались антитела, как у тех, кто уже переболел вирусом.

Те, кто получал большую дозу вакцины, имели намного больше антител, чем выздоровевшие после лечения от COVID-19.

gazeta.ru
  • Сегодня, 13:04
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