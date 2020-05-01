По поручению Правительства Государственная управляющая компания проводит аудит предприятий сферы естественных монополий для того, чтобы изыскать внутренние резервы ГУПов. Результаты проверки деятельности ГУП «Тирастеплоэнерго» были представлены в январе текущего года. В рамках промежуточного контроля Премьер ознакомился с ходом работ по исполнению рекомендаций и устранению выявленных недоработок.
Как сообщил Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник, разработаны и утверждены профильным министерством нормативные документы, регламентирующие проведение закупок товаров, материалов и оборудования. Разработан не только проект Положения о закупочной деятельности, но и Регламент оказания услуг, который утвердят к 1 июня, передает пресс-служба Правительства Приднестровья.
С января заключением договоров и закупками занимается головное предприятие. Филиалы теперь занимаются исключительно профильной работой.
«Чтобы избежать тех замечаний, которые были озвучены ранее по поводу дробления договоров, мы большие договоры заключили напрямую с заводами-изготовителями», - доложил генеральный директор Тирастеплоэнерго Олег Ищенко. Среди партнеров теперь предприятия Беларуси и России.
Также руководитель организации рассказал об изменениях в механизме осуществления закупок, в том числе без проведения тендеров. Теперь отделом снабжения должно быть изучено не менее 3 экономических предложений. Только после определения наиболее выгодного варианта заключается договор.
Кроме того, в структуру организации введена новая должность – заместитель директора по экономической безопасности. Его основной задачей станет осуществление текущего контроля и мониторинг проблемных зон. Минэкономразвития уже подобрало кандидата на вакантное место.
Также Олег Ищенко проинформировал участников селекторного совещания о работе над иными проблемными моментами, отраженными в заключении аудиторов Государственной управляющей компании.
В свою очередь Виктор Добров отметил, что предприятию нужно дать время на реализацию всех озвученных мероприятий и к концу года проверить, как выполнена эта работа. «На данном этапе рано говорить о том, реальными были эти мероприятия или декоративными, и какой они дали эффект», - высказал мнение глава ГУК.
Между тем Александр Мартынов напомнил, что главной целью этой работы является – выявление потенциальных резервов. «Речь идет в первую очередь о финансовых резервах. Важно их направить на выполнение прямого функционала предприятий, то есть на ремонт, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии коммунальной инфраструктуры», - подчеркнул Премьер.
По поручению Председателя Правительства к концу июля будет предоставлен промежуточный отчет об исполнении рекомендаций Госуправляющей компании. Для улучшения координации действий будет составлен план-график окончания работ по каждой рекомендации. В этом документе пропишут направление работы, ее цель и сроки окончания. Согласно поручения отчеты о ходе исполнения плана мероприятий должны быть предоставлены как в Минэкономразвития, так и в ГУК. gov-pmr.org