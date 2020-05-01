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Премьер ознакомился с текущей работой Тирастеплоэнерго по исполнению рекомендаций аудиторов

Премьер ознакомился с текущей работой Тирастеплоэнерго по исполнению рекомендаций аудиторов

По поручению Правительства Государственная управляющая компания проводит аудит предприятий сферы естественных монополий для того, чтобы изыскать внутренние резервы ГУПов. Результаты проверки деятельности ГУП «Тирастеплоэнерго» были представлены в январе текущего года. В рамках промежуточного контроля Премьер ознакомился с ходом работ по исполнению рекомендаций и устранению выявленных недоработок.

Как сообщил Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник, разработаны и утверждены профильным министерством нормативные документы, регламентирующие проведение закупок товаров, материалов и оборудования. Разработан не только проект Положения о закупочной деятельности, но и Регламент оказания услуг, который утвердят к 1 июня, передает пресс-служба Правительства Приднестровья.

С января заключением договоров и закупками занимается головное предприятие. Филиалы теперь занимаются исключительно профильной работой.

«Чтобы избежать тех замечаний, которые были озвучены ранее по поводу дробления договоров, мы большие договоры заключили напрямую с заводами-изготовителями», - доложил генеральный директор Тирастеплоэнерго Олег Ищенко. Среди партнеров теперь предприятия Беларуси и России.

Также руководитель организации рассказал об изменениях в механизме осуществления закупок, в том числе без проведения тендеров. Теперь отделом снабжения должно быть изучено не менее 3 экономических предложений. Только после определения наиболее выгодного варианта заключается договор.

Кроме того, в структуру организации введена новая должность – заместитель директора по экономической безопасности. Его основной задачей станет осуществление текущего контроля и мониторинг проблемных зон. Минэкономразвития уже подобрало кандидата на вакантное место.

Также Олег Ищенко проинформировал участников селекторного совещания о работе над иными проблемными моментами, отраженными в заключении аудиторов Государственной управляющей компании.

В свою очередь Виктор Добров отметил, что предприятию нужно дать время на реализацию всех озвученных мероприятий и к концу года проверить, как выполнена эта работа. «На данном этапе рано говорить о том, реальными были эти мероприятия или декоративными, и какой они дали эффект», - высказал мнение глава ГУК.

Между тем Александр Мартынов напомнил, что главной целью этой работы является – выявление потенциальных резервов. «Речь идет в первую очередь о финансовых резервах. Важно их направить на выполнение прямого функционала предприятий, то есть на ремонт, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии коммунальной инфраструктуры», - подчеркнул Премьер.

По поручению Председателя Правительства к концу июля будет предоставлен промежуточный отчет об исполнении рекомендаций Госуправляющей компании. Для улучшения координации действий будет составлен план-график окончания работ по каждой рекомендации. В этом документе пропишут направление работы, ее цель и сроки окончания. Согласно поручения отчеты о ходе исполнения плана мероприятий должны быть предоставлены как в Минэкономразвития, так и в ГУК.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 13:10
  • DTV
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