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Оперштаб при Президенте разрешил проведение экскурсий на территории Бендерской крепости

Оперштаб при Президенте разрешил проведение экскурсий на территории Бендерской крепости

На территории Бендерской крепости возобновятся экскурсии. Такое решение принял Оперативный штаб при Президенте по профилактике и недопущению распространения вируса.

Размер групп должен быть ограничен пятью слушателями. Также обязательно соблюдение защитно-карантинных требований, передает novostipmr.com ссылаясь на сообщение пресс-службы главы государтсва.

Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 1 июня. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19.
novostipmr.com
  • Вчера, 20:26
  • DTV
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