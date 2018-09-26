На территории Бендерской крепости возобновятся экскурсии. Такое решение принял Оперативный штаб при Президенте по профилактике и недопущению распространения вируса.
Размер групп должен быть ограничен пятью слушателями. Также обязательно соблюдение защитно-карантинных требований, передает novostipmr.com ссылаясь на сообщение пресс-службы главы государтсва.
Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 1 июня. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19. novostipmr.com