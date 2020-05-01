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Рада доработает закон о СМИ, запрещающий популяризацию России и советского руководства

Рада доработает закон о СМИ, запрещающий популяризацию России и советского руководства

Глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики для Александр Ткаченко пообещал, что в документе учтут замечания и предложения экспертов Совета Европы, ведущих ассоциаций индустрии СМИ и общественных организаций

Верховная рада отправила на доработку закон о медиа, отложив запланированное на вторник его принятие в первом чтении. За изменение и дополнение закона проголосовали сегодня 278 депутатов при 226 минимально необходимых.

"Законопроект вызвал много дискуссий. Мы получили десятки обращений ... Нужно много структурных дополнений, поэтому лучше отправить документ на первое повторное чтение", - сказал, выступая с трибуны парламента, глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики для Александр Ткаченко, передает ТАСС.

По его словам, новая редакция будет разработана на базе проекта, предложенного комитетом, а также альтернативного документа, разработанного группой депутатов. При этом, пообещал депутат, будут учтены замечания и предложения экспертов Совета Европы, ведущих ассоциаций индустрии СМИ и общественных организаций.

Отправленная на доработку редакция предусматривала, в частности, запрет на распространение в прессе на период конфликта в Донбассе материалов с популяризацией и пропагандой органов власти, должностных лиц "страны-агрессора" (России) и связанных с ней организаций.

Кроме того, законопроект запрещал распространение материалов, в которых создается позитивный образ лиц из высшего руководства СССР, УССР, союзных и автономных республик, а также руководства коммунистической партии и работников советских органов госбезопасности.

Законопроект предполагал законодательное закрепление требования к журналисту придерживаться кодекса этики журналиста, который должен приниматься при участии Национального совета по телевидению и радиовещанию. Документ также предлагал передать Нацсовету контроль над всеми СМИ. При этом Нацсовет наделялся правом требовать от печатных и онлайн-медиа устранять нарушения, накладывать на них штрафы, а также через суд требовать лишить СМИ лицензии на вещание и блокировать медийные сайты. Нацсовет должен был кроме лицензирования телерадиокомпаний проводить регистрацию СМИ.

Законопроект о СМИ был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским.

tass.ru
  • Вчера, 20:30
  • DTV
  • Просмотров: 23
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