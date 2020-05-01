Работы идут на ул. Лазо между Калинина и Коммунистической. Вместо аварийных труб укладывают новые – прочные, из современных материалов. Специалисты говорят, прослужат они минимум полвека.
Третий год в Бендерах ведется большой ремонт. Меняют городской коллектор в центре города.
Месяц назад перекрыли движение по ул. Лазо, на шестиметровой глубине прокладывают новые канализационные трубы. Заменят 145 метров коллектора, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.
«Одновременно мы меняем ливневую канализацию, которая проходит в непосредственной близости. Также будет заменен водопровод. Это делается для того, чтобы к данному участку не возвращаться длительное время. После окончания работ будет восстановлено покрытие на всей ширине дороги и отремонтируют тротуары», – пояснил корреспонденту БТВ Роман Иванченко, глава госадминистрации г. Бендеры.
Центральный коллектор обслуживает две трети города. Его проложили как минимум полвека назад. Специалисты рассказывают - трубы повреждены газовой коррозией, в любой момент могли случиться аварии и провалы.
«Местами мы наблюдаем наличие брусчатки, трубы были сделаны во время румынской оккупации. Коллектор находился в критическом состоянии, на 100% коррозирована металлическая оплетка. Если бы мы не сделали эти работы, получили бы аварийную ситуацию», – сказал Роман Иванченко.
Замена коллектора ведется за счет средств инвестиционной программы водоканала как собственных, так и межтарифной разницы.
«Финансирование ведется из инвестиционной программы предприятия «Водоотведение и водопотребление», которую удалось сформировать за счет того, что частично тариф компенсируется государством. Потому что тот тариф, который существует для населения, ниже затрат предприятия. Раньше такой механизм не работал, с этого года начал работать. И это позволит выполнять работы на этих участках», – подчеркнул Бендерский глава.
Кроме замены подземных коммуникаций, перенесут электрические опоры, отремонтируют тротуары, на дороге уложат новый асфальт. К началу июня работы планируют завершить. В этом году заменят еще один участок коллектора на ул. Ленина – от Котовского до Шестакова. bendery-ga.org Фото: пресс-служба Правительства