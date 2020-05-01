Одно из крупнейших приднестровских предприятий - Молдавская ГРЭС произвела в первом квартале 1,007 млрд. кВт/час электроэнергии - на 17% больше аналогичного периода 2019 года.
Соответственно, увеличился и коэффициент использования установленной мощности станции - с 15,86% до 18,52%, передает point.md ссылаясь на infotag.md
Согласно сообщению на сайте предприятия, администрация станции объясняет повышение выработки увеличением поставок электроэнергии как на внутренний рынок, так и на экспорт".
Отпуск тепловой энергии МГРЭС уменьшился на 14%, до 40,2 тыс. Гкал в связи повышением среднего уровня температур наружного воздуха по сравнению с предыдущим годом.
Как и в прошлом году в топливном балансе МГРЭС абсолютно доминировал газ - 99,97%, в то время как доля угля равнялась 0%, а мазута - 0,03%.
Подводя итоги первых трёх месяцев работы станции, ее гендиректор п Алексей Ширма отметил, что, "несмотря на введённый в регионе режим чрезвычайного положения", предприятие продолжает в полном объёме исполнять обязательства по энергоснабжению потребителей внутреннего рынка и поставкам электроэнергии на экспорт".
МГРЭС - одна их крупнейших электростанций Восточной Европы. Она сдана в эксплуатацию в 1964 г. Располагает 12 энергоблоками общей установочной мощностью 2520 МВт, из которых задействовано лишь три-четыре. В советские годы станция не только обеспечивала энергией всю Молдову и юг Украины, но и экспортировала ее на Балканы. Владельцем станции является российская группа "Интер РАО". ГРЭС является основным поставщиком электроэнергии в Молдову, которая производит лишь четверть потребляемой энергии. point.md