Dnestr.TV

 
0

Молдавия будет просить у Израиля экстрадировать бизнесмена Илана Шора

Молдавия будет просить у Израиля экстрадировать бизнесмена Илана Шора

Молдавия обратится к Израилю с просьбой экстрадировать бизнесмена Илана Шора, который оказался в центре громких коррупционных и политических скандалов в Кишиневе. Как заявил в интервью телеканалу Accent во вторник президент республики Игорь Додон, он обсуждал этот вопрос с президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

"Они четко сказали: если у вас есть окончательный приговор, то мы готовы рассмотреть этот вопрос. Тут два варианта: либо выдать его, либо посадить там. Других нет", - отметил Додон.

Он выразил надежду на то, что окончательный приговор будет вынесен в ближайшее время. "Возможно, даже на этой неделе, в пятницу в Кагуле (в Апелляционной палате города Кагула) наконец поставят точку в этом вопросе", - цитирует президента ТАСС.

Дело Шора
В июне 2017 года Шор был приговорен к 7,5 года тюремного заключения за участие в деле по выводу 1 млрд евро из трех молдавских банков - "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", которое здесь назвали "кражей века". Скандал спровоцировал массовые акции протеста, падение двух правительств и распад правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС.

Однако Шор явился с повинной и рассказал, что за благоприятствование своему бизнесу передал $250 млн бывшему премьер-министру Владимиру Филату. На основании его показаний Филата в 2016 году приговорили к девяти годам лишения свободы. Со своей стороны, бывший премьер считает, что приговор связан с борьбой за власть внутри правящей коалиции. По словам Филата, за его арестом стоял бывший партнер по коалиции олигарх Владимир Плахотнюк.

Шор обжаловал приговор и до окончательного решения судей был помещен под судебный контроль. За это время он стал мэром города Оргеева, учредил партию своего имени и провел ее в парламент, став депутатом. Однако после разразившегося в июне политического кризиса и смены власти в Молдавии Шор бежал за границу.

tass.ru
Фото: открытые источники
  • Сегодня, 08:46
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Решение суда
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • Скоро могут рассмотреть вопрос об ослаблении некоторых ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Решение суда
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • Скоро могут рассмотреть вопрос об ослаблении некоторых ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна