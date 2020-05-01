Об этом также шла речь в ходе диалога с Геннадием Онищенко. По аналогии с Российской Федерацией, где подобная служба существует с 2004 года. Здесь приднестровская сторона планирует поработать с коллегами из России.
«Кризисная ситуация, которая сложилась в здравоохранении, она требует контроля над системой здравоохранения. В принципе система оказалась готова, и мы благодарны медикам, но дополнительный контроль нужен», – сказал Премьер-министр, передает пресс-служба Правительства.
Также договорились в будущем совместно поработать над клиническими рекомендациями для конкретных заболеваний. Соответствующие обращения от Приднестровья будут направлены в Роспотребнадзор и Минздрав РФ в кратчайшие сроки.
В завершении диалога депутат Государственной думы поздравил Кристину Албул с назначением на пост руководителя минздрава. Геннадий Онищенко особо отметил прежнюю деятельность и.о. руководителя министерства и нацелил ее на более тесное сотрудничество с российскими специалистами. gov-pmr.org