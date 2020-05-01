Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье может появиться служба по надзору в сфере здравоохранения

В Приднестровье может появиться служба по надзору в сфере здравоохранения

Об этом также шла речь в ходе диалога с Геннадием Онищенко. По аналогии с Российской Федерацией, где подобная служба существует с 2004 года. Здесь приднестровская сторона планирует поработать с коллегами из России.

«Кризисная ситуация, которая сложилась в здравоохранении, она требует контроля над системой здравоохранения. В принципе система оказалась готова, и мы благодарны медикам, но дополнительный контроль нужен», – сказал Премьер-министр, передает пресс-служба Правительства.

Также договорились в будущем совместно поработать над клиническими рекомендациями для конкретных заболеваний. Соответствующие обращения от Приднестровья будут направлены в Роспотребнадзор и Минздрав РФ в кратчайшие сроки.

В завершении диалога депутат Государственной думы поздравил Кристину Албул с назначением на пост руководителя минздрава. Геннадий Онищенко особо отметил прежнюю деятельность и.о. руководителя министерства и нацелил ее на более тесное сотрудничество с российскими специалистами.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 16:39
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • Скоро могут рассмотреть вопрос об ослаблении некоторых ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • Скоро могут рассмотреть вопрос об ослаблении некоторых ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна