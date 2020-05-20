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Украина одобрила открытие погранпунктов на границе с Молдовой и ЕС

Украина одобрила открытие погранпунктов на границе с Молдовой и ЕС

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой, пункты пропуска на границе с РФ и Белоруссией пока останутся закрытыми.

"Проектом предлагается возобновить движение на 66 пунктах пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой. Реализация проекта возобновит полноценное пограничное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой. Остаются временно закрыты пограничные пункты на границе с РФ и Белоруссией в связи с эпидемиологической ситуацией в этих республиках", - заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в среду в ходе заседания правительства, передает ria.ru

Члены правительства одобрили это предложение.
ria.ru
  • Сегодня, 16:45
  • DTV
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