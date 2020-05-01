Согласно статистике Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, из общего числа заразившихся COVID-19 приднестровцев 66% – женщины. Наибольшее количество инфицированных людей – в возрасте от 50 до 59 лет (25,4%). Приближаются к ним пациенты возрастной группы 60–69 лет (18,2%). Практически одинаковое число заражённых среди людей 30–39 лет (15,1%) и 40–49 лет (14,5%), передает
пресс-центр МВД ПМР.
Наибольшее количество инфицированных – в Тирасполе (335 человек), Бендерах (221), г. Слободзея и Слободзейском районе (129).
Всего COVID-19 лабораторно подтверждён у 827 приднестровцев:
– 395 человек проходят лечение в медучреждениях ПМР,
– 1 женщина находится в кишинёвской больнице,
– 397 пациентов выздоровели,
– 34 человека умерли.mvdpmr.org