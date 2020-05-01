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Экспорт-импорт водки из Молдовы в Украину в 2019 году

Экспорт-импорт водки из Молдовы в Украину в 2019 году

В прошлом году Молдова экспортировала в Украину водки на $32 тыс., а импортировала более чем на на миллион

Всего в 2019 году Украина импортировала водки на 22,7 млн долларов, а экспортировала на 54,1 млн, сообщает госстатистика соседней страны.

Из стран СНГ в совокупности поступило водки на 429 тыс. долларов:

▪️ Беларусь - на 310 тыс. долларов,
▪️ Азербайджан - на 60,7 тыс. долларов,
▪️ Молдова - на 32 тыс. долларов,
▪️ Армения - на 25,9 тыс. долларов.

Крупнейшими покупателями выступили Казахстан ($5,2 млн), США ($4.6 млн) и Польша ($3,7 млн). Молдова за прошлый год импортировала горилки украинского производства более чем на $1,2 млн.

mybusiness.md
  • Сегодня, 17:57
  • DTV
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