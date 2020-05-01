К диалогу об организации образовательного процесса в новых реалиях Премьер пригласил министра просвещения, руководителей УНО городов и районов, Приднестровского госуниверситета, ГУП «Центр информационных технологий» и советника по цифровизации.
Александр Мартынов, обращаясь к собеседникам, отметил, что сейчас в связи с пандемией коронавируса власти многих стран находятся в поиске и вынужденно пробуют новые варианты по созданию безопасной учебной среды. В основном изучение предметов и аттестация по ним переходит в онлайн-сферу. Многие видные эксперты из здравоохранения сходятся в том, что предсказать сроки по окончанию распространения инфекции нового типа невозможно. Сценарии существуют разные, в том числе и тот, при котором COVID-19 может не исчезнуть навсегда и стать таким же сезонным, как когда-то это произошло с гриппом, передает пресс-служба Правительства Приднестровья.
«Кроме этого, хочу заметить, что ситуация в детсадах и школах была не самой простой и до коронавирусной инфекции. Все мы с вами не понаслышке знаем о периодических всплесках заболеваний в школах и детсадах, когда некоторые классы закрываются на карантин, а определенное число учеников отправляется домой с высокой температурой, гриппом, осложнениями и так далее. Совершенно очевидно, что с коронавирусной инфекцией или без нее сам по себе подход к образовательному процессу и применению санитарных норм и правил в школе, детских садах, техникумах, университетах должен быть изменен. И сделать это мы должны до начала нового учебного года, чтобы быть готовыми, с одной стороны, возобновить учебный процесс, а с другой – не породить массовых заражений в дошкольных и школьных учреждениях, средних и высших учебных заведениях, что поставит под удар не только жизнь и здоровье учеников, педагогов, но и учебный процесс сам по себе», – обозначил Председатель Правительства.
Учитывая все факторы риска, Александр Мартынов выступил с рядом рекомендаций насчет того, что нужно предпринять для подготовки образовательных организаций к приему детей, подростков и молодых людей более старшего возраста.
В частности, Премьер предложил закрепить время первого урока (или пары) для каждого класса (группы) и отменить общие перемены, чтобы не создавать скопления ребят в коридорах. Еще один момент касается набора в учебные заведения и предполагает недопущение варианта, когда одни из них переполнены, а другие – нет (комплектование групп и классов должно исходить из четкого следования санитарным нормам). Следующая мера – выделение в детсаду, школе, техникуме, вузе помещения, где можно временно изолировать учащегося или преподавателя при обнаружении у них признаков ОРВИ (до ухода домой или госпитализации). Также за каждым коллективом следует закрепить свой класс (аудиторию). Обязательно нужно учесть сокращение занятий физкультурой в спортивных залах при условии должной погоды и исключение объединения в одну группу «продленки» учеников из разных классов.
Глава исполнительной власти акцентировал внимание на других мерах защиты. Среди них указаны, к примеру, усиленная обработка поверхностей, санузлов, столовых, посуды, наличие дозаторов с антисептиками у входа в заведения, подведомственные минпросу, обеспеченность мылом и другими средствами гигиены, дезраствором, экипировкой (относится к сотрудникам медпунктов), обязательное измерение температуры.
Следующая ключевая позиция – обследование окон во всех детсадах, школах, средних и высших образовательных организациях и по итогу выход на формирование программы по замене оконных блоков к 1 июля с разбивкой по приоритетности (сначала проведут работы там, где плачевная ситуация, а затем перейдут на иные здания, где окна не такие ветхие, но проветривают уже не так хорошо). Срок работ – 2020-2021 годы.
Дополнительно Александр Мартынов остановился и на действующем пилотном проекте по установке рециркуляторов на базе нескольких объектов. Вскоре подведут его итоги, и в случае признания эффективности приборов по обеззараживанию воздуха их купят и установят в ряде образовательных и воспитательных учреждений в течение двух лет. Кроме того, Председатель Правительства подчеркнул, что озвученные им пункты относятся не только к системе просвещения. Большинство из них надо применить и в отношении коррекционных школ, комплексов закрытого типа, поликлиник и больниц.
Исполнением поручений по рассмотрению идей, их анализу, сбору нужд и расчету финансовой составляющей займутся ответственные каждый за свой участок органы государственной власти – минпрос, минздрав, минсоцзащиты, минэкономразвития, минфин. К ним подключатся главы госадминистраций и главный санитарный врач республики.
Ответственным за разработку специального санитарного регламента по недопущению распространения COVID-19 и иных инфекций в учреждениях воспитания, образования, медицинского и социального профиля назначена и.о. министра здравоохранения Кристина Албул.
«До 1 июля такой регламент должен быть разработан и представлен на утверждение в Правительство, чтобы мы к 1 сентября могли все купить, всем обеспечить, провести соответствующий инструктаж и во всеоружии запустить учебный процесс», – подчеркнул Александр Мартынов.
Параллельно министерство просвещения в летние месяцы вплотную займется совершенствованием онлайн-обучения и закреплением такой модели образования в правовом поле. Возникшие в процессе дистанционной учебы ошибки постараются устранить, позитивные вещи сохранят, что позволит в результате всем сторонам – учителям, ученикам, родителям – не подвергаться в дальнейшем такому стрессу, который возник в эти весенние месяцы из-за перевода детей на получение знаний по сети, сказала глава ведомства Алла Николюк. gov-pmr.org