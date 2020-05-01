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В Средиземном море произошло мощное землетрясение

В Средиземном море произошло мощное землетрясение

По интенсивности сотрясений в эпицентре это землетрясение оценивается как "разрушительное".
В ночь на четверг землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в акватории Средиземного моря в 272 км юго-западнее греческого города Каламата. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН 21 мая.

По оперативным данным, эпицентр зафиксированного в 02:43 ночи по Киеву землетрясения имел координаты 35.04 градуса северной широты и 20.37 градуса восточной долготы. Его очаг находился на глубине немногим более 20 километров, передает korrespondent.net.

По интенсивности сотрясений в эпицентре это сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 5,7.

Ранее на этой неделе в китайской провинции Юньнань зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Тогда четыре человека погибли, еще 23 получили травмы.

Также в Швеции произошло самое мощное в истории страны землетрясение. Его вызвало бурение породы для добычи руды.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:14
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