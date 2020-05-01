Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение вывести газопровод "Северный поток" из-под действия норм Газовой директивы ЕС на территории страны сроком на 20 лет, сообщает компания Nord Stream AG (оператор газопровода).
"Согласно решению, освобождение из-под действия указанных положений относится к участку газопровода на территории Германии, включая территориальное море, и действует первоначально в течение 20 лет, вступая в силу ретроспективно с даты принятия изменений к Закону об энергетике 12 декабря 2019 года", - отмечается в сообщении.
В мае 2019 года вступили в силу поправки в Газовую директиву ЕС, согласно которым действующие на европейском рынке нормы распространяются на газопроводы (сухопутные и морские) из стран, не входящих в состав ЕС, пишет ТАСС.
Требования, в частности, предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Другое требование - доступ к трубопроводу других поставщиков газа. Это означает, что "Газпром" сможет использовать лишь половину мощностей газопровода "Северный поток - 2", который планируется запустить в конце 2020 года.
Федеральное сетевое агентство ФРГ 15 мая отказалось вывести "Северный поток - 2" из-под действия норм Газовой директивы ЕС. При этом 20 мая регулятор освободил "Северный поток" от действия этих норм на территории Германии на 20 лет. tass.ru