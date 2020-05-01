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"Северный поток" освободят от норм Газовой директивы на 20 лет

"Северный поток" освободят от норм Газовой директивы на 20 лет

Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение вывести газопровод "Северный поток" из-под действия норм Газовой директивы ЕС на территории страны сроком на 20 лет, сообщает компания Nord Stream AG (оператор газопровода).

"Согласно решению, освобождение из-под действия указанных положений относится к участку газопровода на территории Германии, включая территориальное море, и действует первоначально в течение 20 лет, вступая в силу ретроспективно с даты принятия изменений к Закону об энергетике 12 декабря 2019 года", - отмечается в сообщении.

В мае 2019 года вступили в силу поправки в Газовую директиву ЕС, согласно которым действующие на европейском рынке нормы распространяются на газопроводы (сухопутные и морские) из стран, не входящих в состав ЕС, пишет ТАСС.

Требования, в частности, предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Другое требование - доступ к трубопроводу других поставщиков газа. Это означает, что "Газпром" сможет использовать лишь половину мощностей газопровода "Северный поток - 2", который планируется запустить в конце 2020 года.

Федеральное сетевое агентство ФРГ 15 мая отказалось вывести "Северный поток - 2" из-под действия норм Газовой директивы ЕС. При этом 20 мая регулятор освободил "Северный поток" от действия этих норм на территории Германии на 20 лет.
tass.ru
  • Сегодня, 07:18
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