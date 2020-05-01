На заседании Оперштаба при Президенте ПМР Вадим Красносельский поддержал предложения Руслана Мовы по очередному этапу ослабления ограничительных мер. С 25 мая работу возобновят нотариальные конторы, агентства недвижимости и иные коммерческие офисы, предоставляющие услуги гражданам. Естественно, с соблюдением всех карантинных норм.
С 26 мая по республике откроются паспортные отделы и подразделения МРЭО.
Также на следующей неделе по Тирасполю и Бендерам в утреннее и вечернее время будут запущены рейсы электротранспорта, который будет доставлять медиков на работу и домой. Главам госадминистраций этих городов поручено проработать вопросы, связанные с графиком движения, количеством задействованных троллейбусов, а также соблюдением карантинных мер при осуществлении перевозки медперсонала, передает пресс-центр МВД ПМР.
То, когда откроют стоматологические поликлиники, салоны красоты, парикмахерские и студии маникюра, зависит от последующей ситуации с COVID-19 в республике. Карантинные меры в этих учреждениях должны соблюдаться особенным образом. mvdpmr.org