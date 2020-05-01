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В Приднестровье с 25 мая возобновят работу нотариусы и агентства недвижимости

В Приднестровье с 25 мая возобновят работу нотариусы и агентства недвижимости

На заседании Оперштаба при Президенте ПМР Вадим Красносельский поддержал предложения Руслана Мовы по очередному этапу ослабления ограничительных мер.

С 25 мая работу возобновят нотариальные конторы, агентства недвижимости и иные коммерческие офисы, предоставляющие услуги гражданам. Естественно, с соблюдением всех карантинных норм.

С 26 мая по республике откроются паспортные отделы и подразделения МРЭО.

Также на следующей неделе по Тирасполю и Бендерам в утреннее и вечернее время будут запущены рейсы электротранспорта, который будет доставлять медиков на работу и домой. Главам госадминистраций этих городов поручено проработать вопросы, связанные с графиком движения, количеством задействованных троллейбусов, а также соблюдением карантинных мер при осуществлении перевозки медперсонала, передает пресс-центр МВД ПМР.

То, когда откроют стоматологические поликлиники, салоны красоты, парикмахерские и студии маникюра, зависит от последующей ситуации с COVID-19 в республике. Карантинные меры в этих учреждениях должны соблюдаться особенным образом.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 16:46
  • DTV
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