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Парламент Молдовы решил когда пройдут президентские выборы

Парламент Молдовы решил когда пройдут президентские выборы

Выборы президента Молдовы пройдут 1 ноября. Соответствующее решение приняли на заседании высшего законодательного органа страны в четверг.

Молдавские депутаты приступили к рассмотрению повестки дня спустя полтора часа дискуссий.

Председатель юридической комиссии высшего законодательного органа республики Василий Боля озвучил рекомендуемую дату выборов главы государства – 1 ноября, передает sputnik.md.

"Юридическая комиссия парламента предлагает провести выборы президента 1 ноября 2020 года", - сказал Боля.

Парламентарий также отметил, что депутатами от оппозиции предлагались другие даты проведения президентских выборов, в частности – 25 октября и 7 ноября, но эти инициативы не получили положительной оценки профильной комиссии.
Представители правых политических формирований воспользовались при рассмотрении проекта решения возможностью выйти к центральной трибуне парламента и выступить с критикой в адрес действующего президента Игоря Додона.

Однако депутат от фракции ПСРМ Влад Бэтрынча обратил их внимание на то, что не стоит прибегать к политическим спекуляциям.

"Действия Плахотнюка и группы депутатов ясны – они хотят дестабилизировать ситуацию в стране. Додон был избран гражданами и является президентом. У него есть мандат от граждан. Уважайте процедуру избрания президента, администрацию главы государства, как учреждение", - заявил Бэтрынча.
В свою очередь, почетный председатель ДПМ, депутат Дмитрий Дьяков попросил политиков от оппозиции не стремиться к дестабилизации ситуации в стране и не разделять молдавское общество.

"Посмотрите, мы живем на такой небольшой территории, а вы занимаетесь тем, что стремитесь разделять граждан и дальше. Вы проявляете такую активность, потому, что скоро должны состояться президентские выборы", - сказал Дьяков.
sputnik.md
Фото:© Sputnik / Miroslav Rotari

  • Сегодня, 16:51
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