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Forbes составил рейтинг богатейших наследников России

Forbes составил рейтинг богатейших наследников России

Рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров по версии журнала Forbes снова возглавил Юсуф Алекперов. В списке представлено 20 семей миллиардеров, где на каждого ребенка приходится не менее $2,25 млрд.

"Самым богатым наследником ($18 млрд) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова", - сообщает издание, по данным которого Юсуф Алекперов ушел в 2018 году из "Лукойла" и занимается своим бизнесом - производством энергетического напитка "Plan B". По данным журнала, за неполный 2018 год чистая прибыль ООО "План Б" составила почти 3 млн рублей, передает ТАСС.

Forbes составил рейтинг богатейших наследников России

На втором месте, по оценкам Forbes, находятся сын и дочь основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона (по $10,1 млрд на каждого). На третьем - сын владельца Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова ($9 млрд).

Forbes составил рейтинг богатейших наследников России

Общее количество детей, представленных в рейтинге, - 51. По сравнению с прошлым годом список изменился, в нем появилось 5 новых участников - трое детей сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и двое детей основного владельца "Фосагро" Андрея Гурьева. Они занимают 9 и 20 места в рейтинге соответственно. На каждого ребенка Керимова приходится $5,3 млрд, на детей Гурьева - по $2,25 млрд.

Рейтинг рассчитан следующим образом: эксперты журнала оценили состояние миллиардера и разделили его на всех признанных детей. При этом в расчет не брались супружеские доли. Издание не учитывало заявления участников списка, в частности Михаила Фридмана и Владимира Потанина, о том, что больших денег детям они оставлять не собираются и отдадут миллиарды на благотворительность.

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке forbes.ru
  • Сегодня, 16:57
  • DTV
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